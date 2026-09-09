Chỉ tiêu phải phản ánh thực chất

Nghị quyết số 34/2026/QH16 của Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 1-1-2027) thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14, tiếp tục hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đối với công tác phòng, chống tội phạm và hoạt động tư pháp.

Trong phòng, chống tội phạm, nghị quyết đặt mục tiêu phấn đấu hàng năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; 100% tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được thụ lý, tỷ lệ giải quyết đạt trên 88%. Tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm phải đạt trên 75%, riêng tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%.

Đối với viện kiểm sát, tỷ lệ kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo và kiểm sát vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố đều phải đạt 100%; truy tố đúng thời hạn đạt 100%; truy tố bị can đúng tội đạt trên 96%, riêng án xâm hại trẻ em đạt 100%. Với tòa án, yêu cầu giải quyết, xét xử trong thời hạn luật định đạt 100%; tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan không vượt quá 1,5%. Trong thi hành án dân sự, tỷ lệ thi hành xong phải đạt trên 82% về việc và trên 50% về tiền trong số có điều kiện thi hành; đồng thời nâng cao hiệu quả thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với trường hợp chậm hoặc không chấp hành bản án.

Theo luật sư Trương Ngọc Liêu (Công ty Luật DEDICA, Đoàn Luật sư TPHCM), các chỉ tiêu cụ thể giúp gắn kết quả công việc với kỷ luật công vụ và trách nhiệm người đứng đầu. Yêu cầu giải quyết đúng thời hạn góp phần khắc phục án tồn đọng, giảm thời gian, chi phí cho người dân. Tuy nhiên, hiệu quả của nghị quyết không chỉ được đo bằng tỷ lệ. Chất lượng và tính đúng pháp luật của từng quyết định phải được đặt lên hàng đầu. Nếu chỉ chú trọng con số, áp lực chỉ tiêu có thể dẫn đến né tránh vụ việc phức tạp, chạy theo tiến độ hoặc làm đẹp số liệu. Vì vậy, cần công khai cách tính, kiểm tra tính trung thực của số liệu và phân tích nguyên nhân chỉ tiêu không đạt.

Việc giám sát phải gắn với những tiêu chí khó quy đổi thành phần trăm, như chất lượng tranh tụng, khả năng tiếp cận công lý và mức độ bảo vệ quyền con người. Chỉ khi phản ánh đúng thực chất, các chỉ tiêu mới trở thành công cụ nâng cao trách nhiệm tư pháp, thay vì bảng thành tích hành chính.

LOAN PHƯƠNG