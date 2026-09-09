Pháp luật

TPHCM: Phát hiện 5 trường hợp vi phạm sử dụng thiết bị bay không người lái

SGGPO

5 trường hợp sử dụng thiết bị bay không người lái bay vào vùng cấm đã bị Công an phường Dĩ An (TPHCM) mời lên làm việc, xử lý.

Cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi sử dụng UAV, Drone, Flycam và các thiết bị bay khác. Ảnh minh họa: N.T
Cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi sử dụng UAV, Drone, Flycam và các thiết bị bay khác. Ảnh minh họa: N.T

Tối 9-9, Công an phường Dĩ An (TPHCM) phát cảnh báo về việc nhiều người sử dụng thiết bị bay không người lái vi phạm quy định.

Qua công tác tuần tra, giám sát và tiếp nhận phản ánh của người dân, công an phường Dĩ An đã phát hiện một số trường hợp sử dụng thiết bị bay không đúng quy định. Cụ thể, chỉ trong thời gian từ ngày 28-8 đến ngày 4-9, cơ quan này đã phát hiện, xử lý 5 trường hợp vi phạm quy định trong đăng ký, sử dụng thiết bị bay không người lái.

Công an phường Dĩ An đề nghị người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi sử dụng UAV, Drone, Flycam và các thiết bị bay khác, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động tìm hiểu quy định về đăng ký, quản lý và hoạt động bay trước khi sử dụng.

Việc chấp hành nghiêm quy định không chỉ tránh bị xử lý mà còn góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hàng không và trật tự trên địa bàn. Những trường hợp vi phạm được kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.

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THẢO NGUYỄN

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thiết bị bay không người lái vi phạm công an dĩ an xử lý UAV flycam drone TPHCM

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