TPHCM: Tạm giam 4 đối tượng vì chôn lấp hàng trăm tấn xà bần trái phép

Ngày 12-9, Công an TPHCM cho biết, Cơ quan CSĐT Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng về tội "Gây ô nhiễm môi trường".

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM về đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Phòng PC03 tăng cường nắm tình hình địa bàn, phát hiện và đấu tranh làm rõ 2 đường dây đổ, chôn lấp chất thải rắn quy mô lớn.

Trước đó, ngày 5-3-2026, Phòng PC03 phối hợp Công an phường An Phú Đông và UBND phường An Phú Đông (TPHCM) kiểm tra, phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Hoàng đang thực hiện hành vi đổ, san lấp xà bần tại mảnh đất do bà Nguyễn Thị Thúy Diễm quản lý, sử dụng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ các phương tiện gồm xe ben, xe ủi được sử dụng để đổ, san lấp chất thải; đồng thời tiến hành giám định khối lượng và loại chất thải. Kết quả giám định của Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định chất thải rắn được chôn lấp, đổ, thải là chất thải rắn thông thường với tổng khối lượng 439,6 tấn.

Ngày 27-8-2026, Phòng PC03 ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thúy Diễm và Nguyễn Văn Hoàng về tội "Gây ô nhiễm môi trường".

Tiếp đó, ngày 5-4-2026, Phòng PC03 phát hiện khu đất trên đường Phước Thắng (phường Phước Thắng, TPHCM) có nhiều xe tải chở xà bần đến đổ và san lấp trái phép. Tại khu đất trống thuộc khu phố Phước Tân 1 (phường Long Hương, TPHCM) cũng diễn ra tình trạng tương tự.

Kiểm tra, cảnh sát phát hiện tại khu đất số 100 đường Phước Thắng đang tập kết trái phép hơn 625 tấn chất thải rắn từ hoạt động xây dựng chưa qua xử lý đối tượng ông Hồ Sỹ Tứ thực hiện. Cơ quan công an làm rõ, từ ngày 4 đến 5-4-2026, Tứ đã bán 369,2 tấn chất thải rắn xây dựng cho ông Bùi Văn Tây để san lấp trái phép cho khu đất tại khu phố Phước Tân 1, phường Long Hương.

Ngày 4-9-2026, Phòng PC03 khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Sỹ Tứ và Bùi Văn Tây về tội "Gây ô nhiễm môi trường".

Hiện các vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TPHCM khuyến cáo các tổ chức, cá nhân là chủ nguồn thải phải thực hiện nghiêm quy định về xử lý chất thải rắn cũng như các loại chất thải khác; nghiêm cấm sử dụng chất thải chưa qua xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường để san lấp công trình. Mọi hành vi vi phạm tùy tính chất, mức độ sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

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NGUYỄN TÂN