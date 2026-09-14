Hủy án sơ thẩm, điều tra lại vụ thu tiền dạy thêm tại Trường THCS Ba Đình

Sáng 14-9, TAND TP Hà Nội tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vụ thu tiền dạy thêm tại Trường THCS Ba Đình, giao hồ sơ để điều tra lại do còn nhiều mâu thuẫn, thiếu sót cần làm rõ.

Phán quyết được đưa ra sau 2 ngày xét hỏi và 2 ngày nghị án, xem xét kháng cáo đề nghị tuyên không phạm tội của bà Nguyễn Thị Bình, cựu hiệu trưởng, và bà Phạm Thị Minh Nguyệt, cựu kế toán nhà trường.

Năm nội dung cần làm rõ

Hội đồng xét xử phúc thẩm chỉ ra 5 nội dung còn mâu thuẫn, thiếu sót.

Thứ nhất, theo nhận định của hội đồng xét xử, Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT quy định mức thu tiền dạy thêm trong nhà trường do cha mẹ học sinh và nhà trường thỏa thuận, không quy định hoặc giao chính quyền địa phương quy định mức thu tối đa. Trong khi đó, Quyết định 22/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội áp đặt mức trần, không phù hợp với thông tư.

Hội đồng xét xử xác định đây là tình tiết mới phát sinh tại cấp phúc thẩm, có ý nghĩa then chốt trong đánh giá việc thu tiền dạy thêm có vượt mức, có thỏa thuận hay không, cần được điều tra làm rõ.

Cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình được dìu rời tòa trưa 11-9. Ảnh: HOÀNG LAM

Thứ hai, lời khai và chứng cứ về việc chia nhóm lớp học thêm theo học lực còn mâu thuẫn. Phó hiệu trưởng khai không chia nhóm nhưng lại lập báo cáo, kế hoạch thể hiện có việc phân chia. Nội dung này ảnh hưởng trực tiếp đến cách tính thiệt hại.

Thứ ba, việc thu giữ, quản lý chứng cứ chưa thống nhất: biên bản thể hiện cơ quan điều tra đã thu bản gốc sổ theo dõi dạy thêm, học thêm, nhưng hồ sơ vụ án chỉ có bản photocopy.

Thứ tư, số liệu, nội dung giữa các kết luận thanh tra và kết quả điều tra còn chênh lệch, mâu thuẫn, cần thu thập, đối chiếu.

Thứ năm, hồ sơ phản ánh dấu hiệu sai phạm trong lập chứng từ, sổ sách kế toán; việc quản lý, sử dụng các khoản 15%, 30% trích nộp cho tài vụ nhà trường và nguồn gốc hơn 26 triệu đồng chưa được làm rõ.

Từ các căn cứ trên, hội đồng xét xử tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ cho VKSND khu vực 1 để điều tra lại theo quy định.

Hai bị cáo kháng cáo đề nghị tuyên không phạm tội

Trước đó, ngày 27-3, TAND khu vực 1 (Hà Nội) tuyên bà Nguyễn Thị Bình 3 năm tù, bà Phạm Thị Minh Nguyệt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cả hai sau đó kháng cáo đề nghị được tuyên không phạm tội.

Theo cáo trạng, từ tháng 12-2013 đến tháng 5-2014, Trường THCS Ba Đình thu hơn 2,1 tỷ đồng tiền học thêm của 24 lớp thuộc các khối 7, 8, 9. Cơ quan tố tụng xác định hơn 1 tỷ đồng trong số này là khoản thu cao hơn quy định, gây thiệt hại cho phụ huynh.

Quyết định 22/2013/QĐ-UBND quy định mức thu được thỏa thuận bằng văn bản giữa cha mẹ học sinh và nhà trường, phù hợp điều kiện thực tế địa phương. Mức thu theo sĩ số lớp, từ 26.000 đồng/tiết/học sinh với lớp dưới 10 học sinh đến 6.000 đồng/tiết/học sinh với lớp trên 40 học sinh.

Cơ quan tố tụng cho rằng bà Bình chỉ đạo kế toán và giáo viên chủ nhiệm thu chung mức 15.000 đồng/tiết/học sinh, cao hơn quy định. Theo cáo trạng, 70% tiền thu được chi cho giáo viên; 30% còn lại để trong quỹ, theo 2 bộ chứng từ: một để báo cáo quận Ba Đình trước đây, một để chi riêng cho giáo viên, quản lý.

Tại phiên phúc thẩm, bà Bình đề nghị hội đồng xét xử xem xét toàn diện vụ án, sửa chữa những điều mà bà cho là chưa đúng trong bản án sơ thẩm; mong chờ “một phán quyết anh minh, chỉ thượng tôn pháp luật”.

NGUYỄN HƯỞNG