Lâm Đồng: Thuyền viên hành hung cán bộ kiểm ngư trên biển Phan Thiết

Một thuyền viên trên tàu cá ở tỉnh Lâm Đồng đã dùng dao đe dọa, liên tục đấm vào mặt một cán bộ kiểm ngư đang làm nhiệm vụ tại vùng nước Cảng cá Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Trưa 14-9, Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tỉnh Lâm Đồng cho biết đã báo cáo UBND tỉnh về vụ đối tượng chống đối, hành hung lực lượng kiểm ngư đang thi hành công vụ.

Theo báo cáo nhanh của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh Lâm Đồng, khoảng 14 giờ ngày 9-9, Tổ kiểm tra thuộc Trạm Kiểm ngư Khu vực II tuần tra tại vùng nước Cảng cá Phan Thiết thì phát hiện một tàu cá không có số đăng ký đang từ biển vào cảng.

Chiếc tàu cá vi phạm được đưa về bờ để xử lý

Tổ kiểm tra phát hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nhưng người điều khiển không chấp hành. Khi tiếp cận, lực lượng chức năng phát hiện tàu dài khoảng 6,8m, không có giấy tờ, trên tàu có 2 kích điện gắn dây và một thùng sò.

Trong quá trình kiểm tra, chủ tàu và một thuyền viên có thái độ hung hãn, lớn tiếng lăng mạ, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ. Trước tình hình phức tạp, Tổ kiểm tra đề nghị lực lượng Biên phòng phối hợp xử lý và điều khiển ca nô về bờ đón lực lượng tăng cường.

Thu giữ các bộ kích điện trên tàu cá vi phạm

Lúc này, thuyền viên trên tàu cầm dao, đe dọa và dùng chính bàn tay đang cầm dao đấm nhiều lần vào mặt ông N.T.T, cán bộ kiểm ngư. Khi tàu di chuyển về khu vực bến gần cầu Dục Thanh, đối tượng tiếp tục hành hung ông T. trước sự chứng kiến của nhiều người dân.

Khi lực lượng Kiểm ngư và Biên phòng tỉnh Lâm Đồng tiếp cận, đối tượng hành hung đã rời khỏi tàu. Người điều khiển tàu cũng không chấp hành yêu cầu đưa phương tiện về khu vực tàu kiểm ngư làm việc. Lực lượng chức năng sau đó áp giải, đưa tàu cá về neo đậu an toàn để bảo vệ tang vật và lập biên bản vụ việc.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh Lâm Đồng nhận định vụ việc có dấu hiệu chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích, đề nghị Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các lực lượng liên quan điều tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định.

TIẾN THẮNG