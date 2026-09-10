Khởi tố người phụ nữ cho vay lấy lãi từ 120% đến 360%/năm ở Huế

Hành vi cho vay lấy lãi nặng của Ngô Thị Hồng Loan kéo dài từ năm 2023 đến ngày 17-1-2026.

Chiều 10-9, Công an phường Hương Trà, TP Huế cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Hồng Loan (sinh năm 1974, trú Tổ dân phố Tân Lập 1, phường Hương Trà, TP Huế) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố bị can Ngô Thị Hồng Loan

Trước đó, Công an phường Hương Trà tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.T.H., trú tại xã Quảng Điền, TP Huế, về việc Ngô Thị Hồng Loan có hành vi cho vay tiền với lãi suất cao.

Quá trình điều tra, Công an xác định, từ ngày 26-7-2023 đến ngày 17-1-2026, Ngô Thị Hồng Loan đã cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất từ 10% đến 20%/tháng, hoặc tính lãi theo chu kỳ ngày. Với phương thức này, lãi suất cho vay quy đổi tương đương từ 120% đến 240%/năm đối với các khoản vay theo tháng; đối với các khoản vay theo ngày, mức lãi suất tương đương từ 240% đến 360%/năm.

Hiện Công an phường Hương Trà đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

VĂN THẮNG