Ngành Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung cùng lấy 30 điểm, dẫn đầu điểm chuẩn của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Có thể thấy điểm chuẩn khối ngành sư phạm năm nay vẫn ở mức cao là tín hiệu đáng mừng.

Hai ngành sư phạm của Trường Đại học Ngoại ngữ lấy điểm tuyệt đối 30/30

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tối 22-8 công bố điểm chuẩn từ 15,06 đến 30 (thang 30). Điểm trúng tuyển đã bao gồm điểm thưởng, điểm ưu tiên khu vực, đối tượng. Hai ngành lấy điểm cao nhất là Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung lấy 30 điểm. Ngành Sư phạm tiếng Nhật lấy điểm cao thứ hai - 28,1 điểm. Thấp nhất là ngành Kinh tế tài chính với 15,06 điểm.

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (HPU2) lấy điểm chuẩn từ 20,25 đến 28,52, ngành Sư phạm Ngữ văn cao nhất, Quản lý thể dục thể thao thấp nhất. Một số ngành có điểm chuẩn cao trong nhiều năm nay vẫn giữ các vị trí dẫn đầu, như: Sư phạm Ngữ văn (28,52 điểm), Sư phạm Lịch sử (28,31), Sư phạm Lịch sử - Địa lý (28,03). Nhiều ngành khác ở mức 24-26 điểm.

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) công bố điểm chuẩn của ngành Tâm lý học chạm mốc 29 điểm, trong khi ngành Báo chí lấy 28,2, đứng thứ 3 sau ngành Quan hệ công chúng (28,95). Đây là mức điểm chuẩn của khối C00.

Hai ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Nhật Bản học và Đông Nam Á học với 21,75 điểm, xét khối D01. Các ngành còn lại không ngành nào lấy dưới 8,3 điểm/môn ở tổ hợp C00.

Trường Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) xét tuyển bằng phương thức duy nhất là điểm thi tốt nghiệp THPT. 4 ngành đào tạo của trường có mức điểm chuẩn sát nhau, thấp nhất là 23,72 và cao nhất là 24,2. Thí sinh phải đạt trung bình 8 điểm/môn mới trúng tuyển Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Điểm chuẩn của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tăng mạnh với nhiều ngành lấy trên 27 điểm từ xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, điểm chuẩn cao nhất là ngành Tổ chức sự kiện với 27,55 điểm- xét tổ hợp khối C00 và X70 (sử, địa, giáo dục kinh tế và pháp luật).

Các ngành lấy trên 27 điểm còn có Văn hóa truyền thông (27,36), Báo chí (27,27), Lữ hành (27,2)… Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Hướng dẫn du lịch quốc tế với 22,8 điểm, xét theo tổ hợp D01.

Ngành có điểm chuẩn cao nhất Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm nay tính trên thang điểm 30 là Nghệ thuật số, chuyên ngành mới mở năm nay, điểm chuẩn của ngành này là 24,15 điểm, cao hơn Thiết kế đồ hoạ 0,15 điểm.

Ở nhóm ngành Kiến trúc, điểm chuẩn cao nhất là 26,25, tính trên thang điểm 40. Điều kiện đi kèm là thí sinh cần đạt điểm sàn môn năng khiếu vẽ mỹ thuật.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông công bố điểm chuẩn năm 2025. Ngành Khoa học máy tính - định hướng Khoa học dữ liệu tiếp tục có điểm chuẩn cao nhất với 26,21 điểm. Bám sát là ngành Kỹ thuật Điện tử và Tự động hoá với 26,19 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất trường là chương trình Kế toán chất lượng cao với 21 điểm.

LÂM NGUYÊN