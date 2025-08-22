Điểm chuẩn vào HUFLIT từ 15-17 điểm

Chiều 22-8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển cho 23 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy theo 3 phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, xét điểm học bạ lớp 12 THPT và xét điểm thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM 2025.

Theo đó, đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, mức điểm chuẩn dao động từ 15 – 17 điểm. Trong đó, các ngành như Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Marketing, Truyền thông đa phương tiện đều có mức điểm chuẩn là 17 điểm.

Đối với phương thức xét điểm học bạ lớp 12 THPT, mức điểm chuẩn dao động từ 18 – 20 điểm. Bên cạnh các ngành yêu cầu mức điểm chuẩn trúng tuyển là 20 điểm thì nhiều ngành như Công nghệ thông tin, Đông phương học, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Kế toán, Kiểm toán... có mức điểm chuẩn trúng tuyển là 18 điểm.

Đối với phương thức xét điểm thi ĐGNL ĐHQG TPHCM 2025, mức điểm chuẩn dao động từ 500 – 600 điểm. Trong đó, các ngành như Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Marketing, Truyền thông đa phương tiện có điểm chuẩn từ 600 điểm trở lên.

Theo ThS Nguyễn Phước Đại, Trưởng Phòng Đào tạo HUFLIT, thí sinh làm thủ tục nhập học tại trường theo Thư mời nhập học; đồng thời xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT trước 17 giờ ngày 30-8.

Từ ngày 23-8 đến 26-8, HUFLIT sẽ tổ chức làm thủ tục nhập học cho sinh viên tại cơ sở Sư Vạn Hạnh. Đồng thời, từ nay đến ngày 31-8, HUFLIT tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung để tối ưu cơ hội trúng tuyển cho thí sinh.

HUFLIT cũng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ sinh viên và chính sách học bổng giá trị với tổng trị giá lên đến 46 tỷ đồng, hướng đến mọi đối tượng người học, tạo điều kiện để các bạn yên tâm học tập và phát triển. Trong đó, nổi bật là Học bổng Trải nghiệm trị giá 20% học phí toàn khóa cho các ngành: Luật, Luật Kinh tế, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Đông phương học, Ngôn ngữ Nhật, Trí tuệ nhân tạo, Kế toán, Kiểm toán.

Ngoài ra, trường còn có nhiều hạng mục học bổng hấp dẫn khác dành riêng cho tân sinh viên cùng quỹ hỗ trợ sinh viên với tổng giá trị 13 tỷ đồng/năm. Cụ thể, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được xem xét mượn tiền từ nguồn quỹ này mà không cần phải trả lãi suất để trang trải học phí. Đặc biệt, HUFLIT cũng cam kết không tăng học phí toàn khóa học.

Các cột mốc quan trọng Tân sinh viên K31 cần lưu ý - Ngày 22-8: HUFLIT công bố điểm chuẩn. Sau đó thí sinh có thể tra cứu kết quả, thư mời nhập học và hướng dẫn nhập học. - 15 giờ ngày 22-8: livestream hướng dẫn nhập học. - Từ ngày 23-8 đến 26-8: Tân sinh viên làm thủ tục nhập học trực tiếp tại trường. - Từ ngày 03-9 (dự kiến): Tân sinh viên theo dõi các kênh thông tin của trường để nhận Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Sinh viên (xem TKB). - Từ ngày 11-9 đến 14-9: Tân sinh viên tham gia SHCD đầu khóa (1 buổi theo lịch). - Ngày 15-9: Nhập học chính thức HK1 theo TKB

TRUNG NGUYỄN