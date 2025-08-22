Chiều 22-8, thêm nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn tuyển sinh 2025, trong đó, nhiều ngành, trường xác định điểm chuẩn cao hơn năm ngoái.

Dù phổ điểm thi tốt nghiệp các môn hầu hết giảm, song nhiều đại học ghi nhận mức điểm chuẩn kỷ lục.

Đến thời điểm 18 giờ ngày 22-8, có 4 ngành lấy điểm chuẩn 30 điểm gồm: Sư phạm Tiếng Anh, tiếng Trung của Đại học Huế; Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự; Y khoa của Học viện Quân y. Trong số đó, ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự và ngành Y khoa của Học viện Quân Y lấy mức này với thí sinh nữ.

Trường Đại học Ngoại thương (FTU) có 6 ngành lấy trên 27 điểm gồm: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chương trình định hướng nghề nghiệp), Kinh tế đối ngoại (chuẩn và chất lượng cao), Kinh doanh quốc tế (chất lượng cao), Marketing số, Tài chính - Ngân hàng (chương trình tiên tiến).

Ngành Khoa học Máy tính có ngưỡng trúng tuyển 36,4/40, trong đó môn Toán nhân hệ số hai. Các ngành còn lại không dưới 25 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) năm 2025 dao động từ 19 đến 29,39 điểm, chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo cao nhất là 29,39 ở chương trình tiên tiến.

Một số ngành tiệm cận 29 điểm như: Kỹ thuật máy tính, An toàn không gian số, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa. So với dự báo trước đó, các ngành này có điểm chuẩn cao hơn khoảng 1 điểm.

Đại học Kinh tế quốc dân lấy điểm chuẩn từ 23 đến 28,83 điểm, trong đó có nhiều ngành lấy từ 28 điểm trở lên.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (HUS) lấy điểm chuẩn từ 20,05 đến 26 điểm, cao nhất ở ngành Khoa học dữ liệu.

Trường Đại học Hà Nội công bố điểm chuẩn từ 22,1 đến 34,35 điểm, theo thang 40.

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng (BAV) năm 2025 từ 21 đến 26,97 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, cao nhất ở ngành Luật kinh tế. Một số ngành thu hút đông đảo thí sinh đăng ký và có điểm trúng tuyển ở mức khá cao là: Luật kinh tế, Tài chính, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Ngân hàng, Ngân hàng số, Marketing, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế đầu tư, Quản trị kinh doanh, Kinh tế đầu tư, Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ tài chính.

Trường Đại học Dược Hà Nội có điểm chuẩn dao động 20-24,5 điểm, trong đó ngành Dược học tiếp tục dẫn đầu song giảm hơn 1 điểm so với năm ngoái.

Điểm chuẩn ngành Hóa dược cao thứ 2, với 23,56 điểm. Hai ngành Hóa học và Công nghệ sinh học lần lượt là 20,85 và 20 điểm.

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội có nhiều ngành bứt phá như: Kỹ thuật môi trường (23 điểm), Kỹ thuật cấp thoát nước (21,65), Kỹ thuật công trình thủy (22,5), Kỹ thuật công trình biển (22,4).

Đặc biệt, các ngành và chương trình tuyển sinh lần đầu tiên như Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị, Khoa học dữ liệu, Nghệ thuật và thiết kế, có đầu vào ở mức tốt.

Đại học Huế xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 có điểm chuẩn từ 15 đến 30, cao nhất là Sư phạm Tiếng Anh và Sư phạm Tiếng Trung Quốc. Trong đó, ngành Sư phạm Tiếng Anh sử dụng tiêu chí phụ là điểm môn ngoại ngữ tối thiểu 9,5 và môn Ngữ văn từ 8,5. Riêng ngành Sư phạm Tiếng Trung Quốc, điểm môn ngoại ngữ phải đạt 10. So với năm trước, cả hai ngành này đều tăng, khoảng 2,9-3,5 điểm. 7 ngành có điểm chuẩn từ 27 trở lên gồm Sư phạm Tiếng Pháp, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Tiểu học (đào tạo bằng Tiếng Anh), Giáo dục Chính trị, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Lịch sử - Địa lý. Ngược lại, nhiều ngành của Đại học Huế lấy 15 điểm.

PHAN THẢO