Đại học Y Hà Nội (HMU) vừa công bố mức điểm chuẩn từ 17 đến 28,7; ngành Tâm lý học ở tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) cao nhất; ngành Y khoa lấy 28,13 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội cao nhất 28,7

Sau ngành Y khoa là ngành Răng Hàm Mặt với 27,34 điểm. Cả hai đều xét điểm thi tốt nghiệp tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh).

Các ngành lấy 17 điểm gồm Y học dự phòng, Công tác xã hội, Điều dưỡng phân hiệu Thanh Hóa.

Đại học Y Hà Nội năm nay tuyển 1.910 sinh viên với hai phương thức là xét tuyển thẳng và dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT. Trước đó, trường đã công bố danh sách 272 thí sinh trúng tuyển thẳng, tăng gấp rưỡi so với năm ngoái, phần lớn số này vào ngành Y khoa.

Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo điểm chuẩn trúng tuyển (quy về thang điểm 30) năm 2025 với mức điểm chuẩn cao kỷ lục. Nhiều ngành có mức điểm chuẩn trên 9 điểm/môn. Ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý có điểm chuẩn cao nhất là 29,84 điểm, cao hơn 1 điểm so với năm ngoái.

Điểm chuẩn của trường dao động từ 25,37 đến 29,84 điểm tùy thuộc vào từng ngành.

Hiện điểm chuẩn của ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý là 29,84 điểm, mức điểm chuẩn cao nhất trong số các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố.

Một số ngành khác của Trường Đại học Giáo dục có điểm chuẩn trên 28 như Sư phạm Lịch sử, Toán học, Ngữ văn, Giáo dục tiểu học. Nhóm ngành Khoa học giáo dục, Quản trị chất lượng giáo dục, Quản trị công nghệ giáo dục, Quản trị trường học, Tham vấn học đường, Tâm lý học có đầu vào thấp nhất.

Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) công bố điểm chuẩn từ 18 đến 26,27, ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa cao nhất. Mức phổ biến là 20-23.

Một số ngành dưới 20 như Công nghệ dệt, may và Du lịch chương trình đào tạo bằng tiếng Anh (18), Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành chương trình đào tạo bằng tiếng Anh (18,1), Quản trị khách sạn chương trình đào tạo bằng tiếng Anh (18,25).

Trường Đại học Luật Hà Nội công bố điểm trúng tuyển trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2025.

Tất cả các ngành của Học viện Kỹ thuật mật mã (KMA) đều lấy điểm chuẩn từ 23 trở lên, cao nhất là An toàn thông tin, cơ sở Hà Nội, với 24,42 điểm. Ngành Công nghệ thông tin tại cơ sở Hà Nội, có ngưỡng trúng tuyển cao thứ hai với 24,17 điểm. Hai ngành còn lại lấy trên 23, trong đó An toàn thông tin ở phân hiệu TPHCM có điểm chuẩn thấp nhất: 23,2 điểm.

PHAN THẢO