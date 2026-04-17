Tây Ninh mở chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Chiều 17-4, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, từ nay đến hết tháng 7-2027, địa phương phấn đấu tìm kiếm, quy tập khoảng 600 hài cốt liệt sĩ.

Song song đó, công tác lấy mẫu ADN được triển khai đồng bộ tại các nghĩa trang liệt sĩ và đối với các hài cốt mới tìm kiếm, quy tập, nhằm từng bước xác định danh tính, hoàn thiện thông tin mộ phần. Dự kiến, đến ngày 27-7-2027, Tây Ninh đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu đối với khoảng 18.290 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính; giai đoạn 2027-2030 tiếp tục thực hiện với khoảng 450 mộ còn lại đã có thông tin nhưng chưa xác định được danh tính.

Dữ liệu quá trình lấy mẫu sẽ được số hóa, cập nhật vào hệ thống quản lý và cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công.

Để bảo đảm hiệu quả, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền; khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, thành lập các tổ công tác, xây dựng quy chế hoạt động; đồng thời đẩy mạnh rà soát, thu thập, bổ sung thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trong và ngoài nước, củng cố lực lượng thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

QUANG VINH