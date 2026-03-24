Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Người dân thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên (Tuyên Quang)

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2027).

Nội dung chiến dịch gồm tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hài cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ.

Cùng với đó, xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như Quảng Trị, Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ.

Theo kế hoạch, lễ phát động được Ban chỉ đạo quốc gia giao cho Ban chỉ đạo tỉnh Quảng Trị đăng cai tổ chức. Ban chỉ đạo cấp quân khu, cấp tỉnh căn cứ nội dung phát động của Ban chỉ đạo quốc gia, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” ở cấp mình đạt kết quả cao nhất.

Thời gian thực hiện Chiến dịch đến ngày 27-7-2027. Thời gian tổ chức lễ phát động tại Thành cổ Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị vào sáng 2-4-2026.

PHAN THẢO