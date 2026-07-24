Hải quân Vùng 2 tiếp sức ngư dân vươn khơi, bám biển

Sáng 24-7, tại xã Bình Châu (TPHCM), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” năm 2026.

Tặng cờ Tổ quốc, áo phao, phao cứu sinh, túi y tế cho ngư dân tại cảng cá Bình Châu. Ảnh: THÀNH HUY

Tại chương trình, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tuyên truyền về tình hình biển, đảo; phổ biến quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU); tặng quà các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và trực tiếp thăm hỏi, động viên các tàu cá đang neo đậu tại cảng cá Bình Châu.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cũng cho biết, Thành phố sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá, đẩy mạnh chuyển đổi số, quản lý tàu cá và tuyên truyền thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC).

Tặng quà ngư dân khó khăn, gia đình chính sách và nhận đỡ đầu 5 em học sinh. Ảnh: THÀNH HUY

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân nhận đỡ đầu 5 học sinh là con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bình Châu. Các em sẽ được hỗ trợ về vật chất, tinh thần và đồng hành trong quá trình học tập.

Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” không chỉ góp phần củng cố tình đoàn kết quân - dân, mà còn tạo động lực để ngư dân yên tâm bám biển, phát triển kinh tế, tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản.

THÀNH HUY