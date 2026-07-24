Xã hội

Lãnh đạo TPHCM thăm các gia đình chính sách tiêu biểu

SGGPO

Sáng 24-7, Đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm các gia đình chính sách tiêu biểu, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026).

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Đồng chí Nguyễn Văn Thọ tặng quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến ông Nguyễn Đình Vân. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Đoàn đến thăm ông Nguyễn Đình Vân (ngụ phường An Khánh), thương binh hạng 1/4, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ông Nguyễn Đình Vân bị thương trong Chiến dịch Trị Thiên (Quảng Trị), với vết thương vùng đầu để lại nhiều di chứng đến nay.

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Đồng chí Nguyễn Văn Thọ tặng quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến ông Nguyễn Đình Vân. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Đoàn cũng đến thăm, tặng quà ông Trần Hồng Quân (ngụ phường Bình Trưng), thương binh hạng 4/4, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Trong thời gian công tác, ông giữ chức Đại đội trưởng, mang quân hàm Thiếu úy. Ông bị thương khi trực tiếp chiến đấu tại khu vực Lữ đoàn 125, vùng 2 Hải quân quản lý.

Tiếp đó, đoàn đến thăm ông Lê Văn Yến (ngụ phường Phước Long), thương binh hạng 2/4. Ông Lê Văn Yến từng tham gia kháng chiến chống Mỹ từ năm 1968 và bị thương vào năm 1974 do trúng bom, dẫn đến mất một chân cùng nhiều vết thương khác. Ông từng được tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì.

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Đồng chí Nguyễn Văn Thọ thăm hỏi ông Trần Hồng Quân. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Tại các điểm đến thăm, đồng chí Nguyễn Văn Thọ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các ông: Nguyễn Đình Vân, Trần Hồng Quân, Lê Văn Yến và gia đình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng chí chúc các thương binh và gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp ý kiến quý báu để xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh.

Đoàn đã trao quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến các thương binh được thăm trong dịp này.

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