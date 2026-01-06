Hai sự sống hồi sinh cùng lúc từ một nguồn hiến tạng

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM vừa thực hiện thành công cùng lúc ca ghép tim và ghép gan từ một người hiến tạng, giúp hồi sinh sự sống cho hai người bệnh trong tình trạng nguy kịch.

Người bệnh ghép tim là nam giới 61 tuổi, mắc bệnh cơ tim giãn hơn 10 năm, đã diễn tiến đến suy tim giai đoạn cuối.

Người bệnh cần ghép gan chỉ mới 16 tuổi, mắc bệnh gan mạn tính tiến triển, đã chuyển sang xơ gan giai đoạn cuối và suy gan tối cấp, kèm rối loạn đông máu nặng.

Êkíp ghép gan cho người bệnh

Thông qua Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, nguồn tạng phù hợp từ một người hiến đã được điều phối cho cả 2 ca ghép. Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM phối hợp với Bệnh viện Nhân dân 115 cử êkíp chuyên môn tiếp nhận và thực hiện lấy tạng theo đúng quy trình.

Quá trình lấy tim và lấy gan được triển khai đồng thời. Nhiều mô, tạng khác của người hiến tạng cũng được điều phối đến các cơ sở y tế khác.

Các bác sĩ dành 1 phút mặc niệm tri ân người hiến tạng

Đối với ca ghép tim cho bệnh nhân 61 tuổi, 18 giờ 30 phút, tim hiến được ghép vào lồng ngực người bệnh, đến khoảng 21 giờ 30 phút, tim ghép bắt đầu đập trở lại với những nhịp đập đều đặn và ổn định.

Ở ca ghép gan, êkíp ghép đã sử dụng kỹ thuật chia gan theo phương pháp cải tiến, cho phép tách một lá gan hiến thành hai mảnh ghép gan phải và trái nguyên vẹn để có thể ghép đủ cho hai người lớn. Sau ca ghép, mảnh ghép gan tái tưới máu tốt, bắt đầu tiết mật, các chỉ số huyết động và sinh hóa gan đáp ứng tích cực.

THÀNH SƠN