Xuyên đêm ghép tim cho bệnh nhi 15 tuổi suy tim giai đoạn cuối

Các bác sĩ ghép tim cho bệnh nhi 15 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối

Ngày 1-1, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết vừa thực hiện thành công ca ghép tim cho một bé trai 15 tuổi, bị suy tim giai đoạn cuối, vào ngày 31-12-2025.

Ca ghép trở nên đặc biệt nguy kịch ngay trong quá trình chuẩn bị phẫu thuật, bệnh nhi bất ngờ ngưng tim trên bàn mổ. Trong khi trái tim của người hiến đang được khẩn trương vận chuyển về bệnh viện, ê-kíp buộc phải đồng thời hồi sinh tim phổi và duy trì tuần hoàn ngoài cơ thể để giữ lại sự sống cho bệnh nhi.

Theo GS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, bệnh nhi được chuyển đến trong tình trạng suy tim giai đoạn cuối, tim gần như không còn khả năng co bóp dù đã được điều trị bằng nhiều loại thuốc vận mạch liều cao. Suy tim kéo dài khiến người bệnh xuất hiện suy gan, suy thận, kèm theo nhiều rối loạn toàn thân nghiêm trọng.

Sau hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ xác định ghép tim là giải pháp điều trị duy nhất có thể mang lại cơ hội sống cho bệnh nhi. Tuy nhiên, đây là ca ghép tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, bao gồm tăng áp phổi nặng, nguy cơ nhiễm trùng, suy đa cơ quan và các biến chứng có thể xảy ra trong và sau phẫu thuật. Nhưng nếu không ghép tim, bệnh nhi chắc chắn không thể qua khỏi. Dù tỷ lệ thành công được đánh giá là rất mong manh, ê-kíp vẫn quyết định trao cho người bệnh cơ hội cuối cùng để tìm lại sự sống.

Trái tim hiến được điều phối từ Bệnh viện Nhân dân 115, thông qua Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia và được vận chuyển về Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trong thời gian ngắn nhất.

Trái tim được vận chuyển an toàn từ Bệnh viện Nhân dân 115 về Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

"Tình huống căng thẳng nhất xảy ra ngay trước thời điểm ghép tim, khi bệnh nhi đột ngột ngưng tim trên bàn mổ. Trước diễn biến tối cấp, ê-kíp phẫu thuật buộc phải vừa hồi sinh tim phổi, vừa duy trì tuần hoàn ngoài cơ thể để bảo toàn sự sống tạm thời cho người bệnh, trong khi chờ đợi trái tim hiến được vận chuyển về kịp thời", PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định thông tin.

Ca ghép tim diễn ra theo đúng kế hoạch, đến 7 giờ 30 cùng ngày, những nhịp đập đầu tiên xuất hiện trong lồng ngực bệnh nhi khiến ê-kíp vỡ òa, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình hồi sinh.

