Trái tim người trưởng thành hồi sinh trong lồng ngực bé trai 9 tuổi

Trái tim của một người đàn ông chết não đã vượt hơn 1.600km từ Hà Nội về TPHCM, kịp thời hồi sinh trong lồng ngực bé trai 9 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối.

Các bác sĩ phẫu thuật ghép tim cho bệnh nhi 9 tuổi

Ngày 2-12, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết vừa phối hợp cùng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) và Bệnh viện Nhi đồng Thành phố thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt cho một bệnh nhi nhỏ tuổi.

Trước đó, ngày 29-11, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các bác sĩ đã hoàn tất lấy đa tạng từ người hiến chết não, trong đó trái tim do TS-BS Cao Đằng Khang – Trưởng khoa Phẫu thuật tim, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM – trực tiếp thực hiện lấy và bảo quản nghiêm ngặt. Tạng hiến sau đó được vận chuyển bằng đường hàng không về TPHCM trong vòng 2 giờ, đảm bảo điều kiện tối ưu để ghép.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Hội đồng Ghép tim của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã họp khẩn dưới sự chủ trì của GS-TS-BS Trương Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng, với sự tham dự của các chuyên gia liên viện nhằm đánh giá toàn diện tình trạng bệnh nhi và xây dựng phương án phẫu thuật.

Vận chuyển trái tim người hiến tặng từ sân bay Tân Sơn Nhất về Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Theo GS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, đây là một ca ghép tim đặc biệt khó khăn. Bệnh nhi mới 9 tuổi, nặng 33kg, trong khi người hiến là người trưởng thành nặng 57kg – sự chênh lệch buộc ê-kíp phẫu thuật phải tính toán kỹ lưỡng để trái tim phù hợp với khoang ngực trẻ nhỏ.

Ngoài ra, bệnh nhi từng bị viêm phổi, sốt cao, nhiễm trùng trước mổ và có áp lực động mạch phổi cao – các yếu tố làm tăng nguy cơ biến chứng, đặc biệt là nguy cơ suy thất phải sau ghép. Trái tim người hiến cũng phải nằm ngoài cơ thể suốt 6 giờ – thời gian dài, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối trong ghép nối và hồi sức sau mổ.

Ca mổ bắt đầu lúc 15 giờ 11 phút ngày 29-11. Đến khoảng 19 giờ, trái tim bắt đầu đập trở lại trong lồng ngực bé trai. Đến 22 giờ 27 phút cùng ngày, ca ghép hoàn tất.

Sau 48 giờ hồi sức, bệnh nhi đã tỉnh táo, hợp tác tốt, huyết động ổn định, giảm dần nhu cầu vận mạch. Chức năng thận và các cơ quan khác cải thiện rõ, chỉ số viêm giảm – những tín hiệu tích cực cho thấy trái tim mới đang thích nghi tốt và mở ra hy vọng lớn cho quá trình hồi phục.

Đây là ca ghép tim thứ 5 và là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được ghép tim tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

