Ghép gan người hiến tạng thành công cho bệnh nhi 2 tuổi

Chiều 17-11, Bệnh viện Trung ương Huế làm thủ tục cho bệnh nhi Nguyễn Tường V., (2 tuổi, trú tại Quảng Ngãi) xuất viện sau khi được ghép gan từ người hiến tạng ở TPHCM.

Bé V. được chẩn đoán teo đường mật bẩm sinh - một bệnh lý hiếm gặp và nguy hiểm, ảnh hưởng đến chức năng gan và đe dọa tính mạng nếu không điều trị kịp thời.

Bệnh viện Trung ương Huế ghép gan thành công cho bệnh nhi 2 tuổi

Dù được phẫu thuật Kasai khi mới 2 tháng tuổi, bệnh nhi vẫn diễn tiến nhanh khiến các ống mật trong gan xơ hóa nặng, dẫn đến xơ gan ứ mật và suy chức năng gan, buộc phải chỉ định ghép gan để duy trì sự sống.

Ngày 7-10, ngay khi nhận thông tin có người hiến tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), Bệnh viện Trung ương Huế lập tức kích hoạt quy trình hội chẩn và chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị ngay trong đêm.

Ê-kíp lấy tạng lên đường vào sáng 8-10, tiến hành chia gan trên cơ thể người hiến và vận chuyển về Huế để ghép cho bệnh nhi.

Bệnh nhi sau khi được ghép gan

Ca phẫu thuật hoàn tất lúc 3 giờ sáng 9-10, gan được tái tưới máu hồng hào, tiết mật tốt.

Quá trình hậu phẫu tiến triển thuận lợi, chức năng gan phục hồi nhanh và không ghi nhận biến chứng.

VĂN THẮNG