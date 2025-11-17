Y tế - Sức khỏe

Ghép gan người hiến tạng thành công cho bệnh nhi 2 tuổi

SGGPO

Chiều 17-11, Bệnh viện Trung ương Huế làm thủ tục cho bệnh nhi Nguyễn Tường V., (2 tuổi, trú tại Quảng Ngãi) xuất viện sau khi được ghép gan từ người hiến tạng ở TPHCM.

Bé V. được chẩn đoán teo đường mật bẩm sinh - một bệnh lý hiếm gặp và nguy hiểm, ảnh hưởng đến chức năng gan và đe dọa tính mạng nếu không điều trị kịp thời.

IMG_20251117_200611.jpg
Bệnh viện Trung ương Huế ghép gan thành công cho bệnh nhi 2 tuổi

Dù được phẫu thuật Kasai khi mới 2 tháng tuổi, bệnh nhi vẫn diễn tiến nhanh khiến các ống mật trong gan xơ hóa nặng, dẫn đến xơ gan ứ mật và suy chức năng gan, buộc phải chỉ định ghép gan để duy trì sự sống.

Ngày 7-10, ngay khi nhận thông tin có người hiến tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), Bệnh viện Trung ương Huế lập tức kích hoạt quy trình hội chẩn và chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị ngay trong đêm.

Ê-kíp lấy tạng lên đường vào sáng 8-10, tiến hành chia gan trên cơ thể người hiến và vận chuyển về Huế để ghép cho bệnh nhi.

IMG_20251117_200608.jpg
Bệnh nhi sau khi được ghép gan

Ca phẫu thuật hoàn tất lúc 3 giờ sáng 9-10, gan được tái tưới máu hồng hào, tiết mật tốt.

Quá trình hậu phẫu tiến triển thuận lợi, chức năng gan phục hồi nhanh và không ghi nhận biến chứng.

VĂN THẮNG

Từ khóa

Kasai Ghép gan Bệnh viện Trung ương Huế Ống mật Đường mật Tiết mật Xơ hóa Bệnh nhi Teo Tạng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn