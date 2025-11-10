Nam quân nhân hiến tạng, cứu 8 người mắc bệnh hiểm nghèo

Sáng 10-11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (BV 108) cho biết, các bác sĩ vừa thực hiện thành công ca lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não, cứu sống 6 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, hiện còn 2 bệnh nhân chờ ghép.

Người hiến tạng là một nam quân nhân 55 tuổi, nhập viện ngày 4-11 vì rối loạn ý thức, được chẩn đoán nhồi máu não cấp vùng hố sọ sau và được can thiệp lấy huyết khối cấp cứu. Dù các bác sĩ nỗ lực điều trị, bệnh nhân không qua khỏi. Gia đình đã quyết định hiến tặng toàn bộ tạng của người thân để cứu người.

Các bác sĩ tri ân nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng

Ngay khi nhận được thông tin về việc bệnh nhân chết não hiến tạng, ngày 9-11, BV 108 đã tổ chức hội chẩn liên viện khẩn cấp dưới sự chủ trì của Thiếu tướng, GS-TS Lê Hữu Song, Giám đốc BV 108. Các chuyên khoa thống nhất phương án lấy và ghép tim, gan, thận, phổi và giác mạc.

Ca phẫu thuật ghép tạng sau đó được tiến hành, gồm: ghép tim cho 1 bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối; chia gan để ghép cho 2 bệnh nhân (1 người lớn tại BV 108 và 1 trẻ em tại Bệnh viện Vinmec); ghép 2 thận cho 2 bệnh nhân suy thận mạn tính; lấy và vận chuyển lá phổi cho Bệnh viện Phổi Trung ương; lấy 2 giác mạc bảo quản chờ ghép cho người bệnh.

Trong ca ghép tạng này, kỹ thuật chia gan trong ổ bụng là một trong những kỹ thuật phức tạp nhất. PGS-TS Vũ Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan – Mật – Tụy, cho biết, BV 108 là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam làm chủ kỹ thuật này từ tháng 4-2024, đến nay đã cứu sống đồng thời 7 cặp bệnh nhân người lớn và trẻ em từ 1 lá gan hiến.

Các bác sĩ thực hiện ca lấy đa tạng từ người hiến tạng

Ca ghép tim được thực hiện cho bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối do bệnh cơ tim giãn, từng đặt thiết bị hỗ trợ thất trái. TS Ngô Vi Hải, Chủ nhiệm Khoa Ngoại Lồng ngực cho biết, đây là ca phẫu thuật rất khó, song nhờ phối hợp nhịp nhàng, thời gian thiếu máu của tim chỉ còn 80 phút. Cùng lúc, 2 ca ghép thận được tiến hành thành công, cả 2 thận hoạt động tốt ngay sau ghép.

Ê kíp thực hiện ca ghép tim

Hiện tại, các bệnh nhân ghép gan và thận đều hồi phục ổn định, chức năng tạng cải thiện rõ rệt; bệnh nhân ghép tim đang được theo dõi tích cực.

Theo TS Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Ghép tạng, mỗi trường hợp hiến tạng không chỉ cứu sống nhiều bệnh nhân mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc “Cho đi là còn mãi.” Phía sau thành công của các ca ghép tạng trên là nghĩa cử cao đẹp của người lính đã hiến tặng tạng sau khi qua đời, biểu tượng sáng ngời của tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” và của gia đình vượt lên nỗi đau để trao tặng sự sống.

KHÁNH NGUYỄN