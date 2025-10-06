Sơn La: Mưa ngập đường, nước tràn vào các bệnh viện

Trên địa bàn tỉnh Sơn La, mưa rất lớn do hoàn lưu bão số 11. Nước mưa ngập đường, tràn vào nhà cửa, trường học, bệnh viện.

Clip nước lũ tràn vào Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên ở tỉnh Sơn La

Sáng nay 6-10, hoàn lưu sau bão số 11 gây ra 2 ổ mây lớn bao phủ khắp miền Bắc (trừ Hà Nội và một số tỉnh ở đồng bằng Bắc bộ).

Các ổ dông này đã gây mưa to kèm sấm sét tại các khu vực: Lạng Sơn, Bắc Thái Nguyên, Sơn La, Nam Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An.

Mưa như trút ở phường Vân Sơn (tỉnh Sơn La) sáng nay 6-10. Ảnh: CHUYỀN QUÝ

Theo các chuyên gia khí tượng, trọng điểm của vùng mưa hội tụ mạnh tập trung tại Nam Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình và Thanh Hóa (lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi vượt mức 200mm và chưa có dấu hiệu giảm trong nhiều giờ tới).

Tại tỉnh Sơn La, mưa lớn từ rạng sáng nay khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, đặc biệt khu vực phường Vân Sơn, phường Mộc Châu (nhất là khu vực nông trường Mộc Châu). Mưa như trút khiến nước mưa dâng cao tràn vào Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu.

Nước ngập đường ở phường Vân Sơn (tỉnh Sơn La) khi ổ mưa dông quét tới

Tại Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên (phường Thảo Nguyên), nhiều nơi trong khuôn viên bị ngập cục bộ, buộc lực lượng tại chỗ phải sử dụng bao cát, ván gỗ và các vật dụng tạm để chắn dòng chảy, hạn chế nước tràn vào khu điều trị.

Cùng với đó, tuyến đường dẫn vào bệnh viện bị ngập sâu, có nơi nước chảy xiết, cuốn trôi nhiều đồ dùng, tài sản.

Ngay khi phát hiện nước tràn vào bệnh viện, cán bộ, nhân viên của bệnh viện đã khẩn trương sơ tán, di chuyển bệnh nhân và nhiều trang thiết bị y tế đến nơi an toàn.

Theo ông Nguyễn Thành Văn, Chủ tịch UBND phường Thảo Nguyên, hiện nay, trên địa bàn phường tiếp tục có mưa lớn nên chính quyền địa phương đang huy động các lực lượng khẩn trương khắc phục, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn, đồng thời tuyên truyền, khuyến cáo bà con không chủ quan trước diễn biến của thời tiết.

Nước mưa chảy trong các ngõ, ngách tại tỉnh Sơn La

Mưa lớn cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều địa phương khác như Bắc Yên, Thuận Châu, Sông Mã, Quỳnh Nhai, Yên Châu, Mường La, Vân Hồ, Sốp Cộp... Nhiều tuyến đường bị sạt lở, ngập sâu, giao thông chia cắt cục bộ, việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Trên Quốc lộ 6, phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều hộ dân bị nước tràn vào nhà. Trên Quốc lộ 279D xảy ra sạt lở cục bộ, giao thông đứt mạch.

Lực lượng chức năng địa phương đang triển khai biện pháp khơi thông cống rãnh, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Cập nhật đến trưa 6-10 từ dữ liệu Vrain, lượng mưa tại tỉnh Sơn La lên tới 126mm. Đài Khí tượng - thủy văn tỉnh Sơn La đã cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, hoàn lưu bão số 11 có thể gây mưa to kéo dài sang ngày 7-10, mở rộng xuống khu vực Bắc Nghệ An.

Người dân tại các khu vực được cảnh báo có mưa lũ nên hạn chế di chuyển trong thời điểm này, đồng thời cần chủ động sơ tán dần đồ đạc lên cao nếu sống ở nơi trũng thấp.

PHÚC HẬU - NGUYỄN QUỐC