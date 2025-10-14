Hàng trăm ha lúa vùng Đồng Tháp Mười có nguy cơ mất trắng

Ngày 14-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm cùng đoàn công tác của tỉnh đã khảo sát thực tế các cánh đồng, khu vực sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi lũ tại vùng Đồng Tháp Mười.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, nước lũ kết hợp với mưa đã gây áp lực lớn lên nhiều khu vực sản xuất của một số địa phương tại vùng Đồng Tháp Mười.

Khu vực có nguy cơ cao là tuyến đê bao 750 cặp kênh Thanh Niên, nơi có hơn 300ha lúa của xã Nhơn Hòa Lập và khoảng 100ha của xã Mộc Hóa đang bị đe dọa. Tuyến đê này có chân nhỏ, kết cấu yếu, khó gia cố, trong khi mực nước đã cao hơn mặt ruộng gần 2m, tiềm ẩn nguy cơ tràn đê nếu mưa lớn hoặc triều cường tiếp tục dâng cao. Cùng với đó, một số diện tích cây ăn trái khác cũng đang bị "uy hiếp" bởi nước lũ.

Đoàn công tác khảo sát một số địa điểm sản xuất nông nghiệp bị nước lũ đe dọa

Qua khảo sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, gia cố ngay các bờ bao xung yếu ngay trong tuần này, không để xảy ra tình trạng vỡ đê, ngập úng trên diện rộng.

Ông Nguyễn Minh Lâm yêu cầu: “Các địa phương phải huy động các lực lượng tại chỗ, vận động, cùng với bà con nông dân chủ động kiểm tra, gia cố bờ đê; chủ động triển khai phương án tiêu thoát nước, bảo vệ an toàn sản xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho nông dân.

Nước lũ uy hiếp hàng trăm ha diện tích canh tác nông nghiệp tại vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Tây Ninh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng thông tin thêm, về lâu dài, tỉnh sẽ tập trung đầu tư, kiên cố hóa hệ thống đê điều và bờ bao vùng Đồng Tháp Mười, giúp bà con nông dân sản xuất an toàn, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

QUANG VINH