Hàng trăm xe buýt lắp gương cầu lồi quan sát “điểm mù”

Sau khi được Đội CSGT An Sương (phòng CSGT Công an TPHCM) vận động, đến ngày 12-10, có 13/13 doanh nghiệp với hơn 120 xe buýt lắp đặt gương cầu lồi, giúp lái xe quan sát được tốt hơn, đặc biệt là “điểm mù”.

Thông tin từ Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, thời gian qua Đội CSGT An Sương tăng cường kiểm tra, xử lý xe khách hoạt động trên các tuyến, khu vực bến bãi và các điểm đón trả khách do đơn vị phụ trách.

Nội dung kiểm tra tập trung vào nội tình trạng hoạt động của thiết bị giám sát hành trình (hộp đen), camera giám sát buồng lái và khoang hành khách, việc sử dụng thẻ nhận dạng của người lái xe và các quy định khác liên quan đến hoạt động vận tải hành khách.

Qua đó, CSGT phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.

Một xe buýt đã được lắp đặt gương cầu lồi phía trước đầu xe

CSGT còn thường xuyên tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp, tài xế xe khách, xe buýt trên địa bàn gắn gương cầu lồi, camera quan sát “điểm mù” tại hai bên hông, phía trước và sau xe, nhằm hỗ trợ lái xe quan sát tốt hơn, giảm nguy cơ va chạm.

Đến nay, 13/13 doanh nghiệp, với hơn 120 xe buýt đã lắp đặt gương cầu lồi, giúp lái xe quan sát được tốt hơn, hạn chế “điểm mù”.

CSGT hướng dẫn lái xe biết “điểm mù” trước khu vực đầu xe và tác dụng của gương cầu lồi

Thực tế cho thấy, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe khách đều xuất phát từ thiếu quan sát, các phương tiện di chuyển vào “điểm mù”, thiết bị giám sát không hoạt động, hoặc lái xe vi phạm thời gian lái liên tục. Do đó, Đội CSGT An Sương khuyến cáo các doanh nghiệp, lái xe cần duy trì đầy đủ thiết bị giám sát, không tự ý ngắt kết nối; thường xuyên kiểm tra, lắp đặt gương cầu lồi, camera lùi, camera bên hông xe để quan sát được “điểm mù”.

VĂN CHÂU