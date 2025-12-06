Lâm Đồng: Khởi công xây dựng nhà ở cho người dân vùng lũ
SGGPO
Sáng 6-12, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự Lễ khởi công xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng.
Trong đợt này, 4 hộ dân ở các thôn Đường Mới, Lạc Thiện 1 và Lâm Tuyền 1 – là những hộ bị ảnh hưởng nặng nhất trong đợt lũ tháng 11-2025 – được hỗ trợ xây dựng lại nhà ở kiên cố.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn gửi lời thăm hỏi, động viên bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng thời, Phó Thủ tướng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 (Quân khu 7) đã phối hợp hỗ trợ nhân dân sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa, khắc phục hậu quả thiên tai.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các công trình do Quân khu 7 trực tiếp tham gia xây dựng không chỉ có giá trị thiết thực về dân sinh mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 7 (10-12-1945 – 10-12-2025).
Đại diện các hộ dân được hỗ trợ, ông Nguyễn Quốc Huy (thôn Lâm Tuyền 1) bày tỏ xúc động và biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các lực lượng: “Sự hỗ trợ kịp thời này sẽ giúp chúng tôi sớm có nơi ở ổn định, yên tâm làm ăn, phục hồi sau lũ”.