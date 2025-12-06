Lâm Đồng: Khởi công xây dựng nhà ở cho người dân vùng lũ

Sáng 6-12, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự Lễ khởi công xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng.

Video: Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự khởi công nhà người dân vùng lũ ở Lâm Đồng. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Trong đợt này, 4 hộ dân ở các thôn Đường Mới, Lạc Thiện 1 và Lâm Tuyền 1 – là những hộ bị ảnh hưởng nặng nhất trong đợt lũ tháng 11-2025 – được hỗ trợ xây dựng lại nhà ở kiên cố.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và tỉnh Lâm Đồng trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí, lực lượng cho các hộ dân trên địa bàn xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn gửi lời thăm hỏi, động viên bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng thời, Phó Thủ tướng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 (Quân khu 7) đã phối hợp hỗ trợ nhân dân sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa, khắc phục hậu quả thiên tai.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các công trình do Quân khu 7 trực tiếp tham gia xây dựng không chỉ có giá trị thiết thực về dân sinh mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 7 (10-12-1945 – 10-12-2025).

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và tỉnh Lâm Đồng thực hiện nghi thức khởi công nhà các hộ dân trên địa bàn xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn động viên cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 tham gia hỗ trợ người dân xây lại nhà sau lũ. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đại diện các hộ dân được hỗ trợ, ông Nguyễn Quốc Huy (thôn Lâm Tuyền 1) bày tỏ xúc động và biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các lực lượng: “Sự hỗ trợ kịp thời này sẽ giúp chúng tôi sớm có nơi ở ổn định, yên tâm làm ăn, phục hồi sau lũ”.

ông Nguyễn Quốc Huy, thôn Lâm Tuyền 1, xã D’ran phát biểu tại buổi lễ khởi công

Ngay sau lễ khởi công, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 5, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 khẩn trương dọn dẹp mặt bằng, xây lại nhà mới cho người dân xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

ĐOÀN KIÊN