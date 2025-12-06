Hai cô gái thoát chết kể lại giây phút kinh hoàng trong vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo

Hai cô gái bị thương trong vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút thoát khỏi đám cháy. Vụ hỏa hoạn khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ nhỏ.

Ngày 6-12, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, hai bệnh nhân Trần Thị Thùy T. (21 tuổi) và Trần Thị Ngọc K. (18 tuổi) đang được theo dõi tích cực, sức khỏe bước đầu ổn định sau khi được cấp cứu kịp thời.

Theo các bác sĩ, chị T. nhập viện trong tình trạng tổn thương phổi do hít phải khói dày đặc, nhiều muội than trong đường thở, bỏng niêm mạc đường hô hấp độ 2. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị gãy xương vai và xương sườn số 4-5. Hiện chị được hỗ trợ thở oxy lưu lượng cao, phun khí dung thuốc giãn phế quản và theo dõi sát nguy cơ suy hô hấp, tràn khí màng phổi.

Lời kể của 2 nạn nhân vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM)

Trong khi đó, bệnh nhân K. bị bỏng đường thở độ 1, tổn thương phổi nhẹ hơn và đang được thở oxy, điều trị bảo tồn. Dự kiến nếu tiến triển tốt, có thể sớm xuất viện.

Kể lại sự việc, hai nạn nhân cho biết vào khoảng 4 giờ sáng 5-12, một nhân viên trong quán thức dậy đi vệ sinh và phát hiện đám cháy nên hô hoán mọi người dậy. Cả hai hoảng loạn tìm đường thoát thân nhưng lửa và khói quá lớn khiến không thể tiếp cận cửa chính. Họ buộc phải đánh liều nhảy từ tầng cao xuống đất.

Nữ bệnh nhân được theo dõi sát sao tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM).

“Tôi đưa tay đỡ khi rơi xuống nên may mắn đầu không bị chấn thương đầu. Người dân lập tức đưa chúng tôi ra khỏi khu vực nguy hiểm và gọi cấp cứu”, chị T. kể trong nước mắt.

Dù may mắn sống sót, hai cô gái vẫn chưa hết ám ảnh trước thảm kịch. Trong số các nạn nhân tử vong có 2 cháu nhỏ – là con của chủ quán.

Nạn nhân vẫn ám ảnh bởi hậu quả tang thương của vụ cháy.

TS-BS Huỳnh Quang Đại, Phụ trách điều hành Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, khuyến cáo, khi xảy ra cháy nổ, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh để tìm lối thoát. Khói và muội than thường bay lên cao nên người dân cần bảo vệ đường thở bằng khăn ướt che mũi và miệng, đồng thời bò hoặc cúi thấp người để di chuyển ra ngoài. Nếu mắc kẹt trong phòng, nên mở cửa sổ cho khói thoát bớt, dùng khăn ướt bịt kín các khe hở để ngăn khói xâm nhập; tuyệt đối không nhảy từ trên cao xuống nếu không có đệm hoặc vật dụng an toàn bên dưới. Nếu bị bỏng, cần ngâm vùng tổn thương trong nước sạch và nhanh chóng gọi cấp cứu hoặc lực lượng cứu hỏa. "Bỏng đường hô hấp, ngộ độc khí CO và HCN là những tình trạng rất thường gặp trong các vụ hỏa hoạn. Khí nóng có thể gây bỏng đường thở trên, dẫn đến sưng nề và tắc nghẽn. Muội than bám theo khí quản, phế quản gây tổn thương phổi", BS Huỳnh Quang Đại chia sẻ. Từ vụ việc trên, bác sĩ Huỳnh Quang Đại khuyến cáo người dân khi xảy ra cháy cần giữ bình tĩnh, nhanh chóng tìm lối thoát. Cần dùng khăn ướt che mũi, miệng và di chuyển thấp để tránh hít phải khói. Nếu bị kẹt trong phòng, nên mở cửa sổ để thoát khói, dùng khăn ướt bịt các khe cửa. Không nên nhảy từ trên cao nếu không có đệm hoặc vật dụng an toàn phía dưới. Nếu bị bỏng, phải ngâm vùng bị tổn thương vào nước sạch và gọi cấp cứu ngay.

GIAO LINH