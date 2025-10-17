Phác đồ điều trị hiếm muộn của Việt Nam được giới thiệu tại hội nghị khoa học quốc tế

Ngày 16-10, Đơn vị Hỗ trợ sinh sản IVF Mỹ Đức công bố thành tựu khoa học mới mang tên “Phác đồ Sài Gòn” (Saigon Protocol) - phác đồ điều trị hiếm muộn mới do đội ngũ bác sĩ IVF Mỹ Đức nghiên cứu và phát triển, dựa trên các phát kiến gần đây của thế giới về thụ tinh trong ống nghiệm không kích thích buồng trứng.

Kết quả của phác đồ điều trị mới này đã được đăng tải trên tạp chí quốc tế Fertility & Sterility – tạp chí chuyên ngành chính thức của Hội Y học sinh sản Hoa Kỳ, và cũng được giới thiệu tại Hội nghị khu vực Asia CORE 2025 tổ chức tại Bali (Indonesia), cùng nhiều hội nghị khoa học quốc tế khác, đánh dấu một bước tiến quan trọng của chuyên ngành hỗ trợ sinh sản Việt Nam trên bản đồ hỗ trợ sinh sản toàn cầu.

“Phác đồ Sài Gòn” được xây dựng dựa trên nền tảng kỹ thuật “IVM kiểu Mỹ Đức” (thụ tinh trong ống nghiệm không kích thích buồng trứng) nhưng mang tính đột phá hơn, tạo nên cuộc “cách mạng” cho "Phác đồ Sài Gòn", đồng thời mang lại nhiều ưu điểm vượt trội so với IVF chuyển phôi đông truyền thống đang phổ biến hiện nay - giúp người phụ nữ nhẹ nhàng hơn trong hành trình tìm con và cải thiện sức sống của phôi như: tiết kiệm chi phí (giảm khoảng 30% chi phí thuốc kích thích buồng trứng, không phải đông lạnh phôi và chuyển phôi đông lạnh), không đau do không tiêm thuốc, an toàn hơn, rút ngắn thời gian điều trị và chất lượng phôi, nội mạc tốt hơn.

"Phác đồ Sài Gòn" phù hợp với các nhóm bệnh nhân phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng kháng Gonadotropin (GROS) hoặc phụ nữ có dự trữ buồng trứng bình thường hoặc tốt, mong muốn điều trị thụ tinh trong ống nghiệm một cách đơn giản, thân thiện.

Bác sĩ Lê Khắc Tiến đang tư vấn bệnh nhân hiếm muộn

Theo BS Lê Khắc Tiến, Phó Trưởng Đơn vị IVF Mỹ Đức Phú Nhuận, xu hướng điều trị hiếm muộn trên thế giới đang dịch chuyển theo hướng ngày càng thân thiện và đơn giản hơn với bệnh nhân. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó.

Trước đây, quá trình kích trứng thường kéo dài 20–25 ngày với 2–3 mũi tiêm mỗi ngày, kéo theo nhiều biến chứng. Sau này, thời gian kích trứng rút còn khoảng 2 tuần nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ quá kích buồng trứng, và đa số bệnh nhân phải chuyển phôi đông lạnh.

"Phác đồ Sài Gòn" mở đầu một kỷ nguyên điều trị hiếm muộn mới – thân thiện, không kích trứng và hoàn toàn loại bỏ nguy cơ quá kích buồng trứng và bệnh nhân vẫn có thể được chuyển phôi tươi an toàn, hiệu quả.

“Với "Phác đồ Sài Gòn", chúng tôi kỳ vọng mang đến thêm một lựa chọn điều trị hiếm muộn an toàn, thân thiện, hiệu quả tương đương IVF truyền thống, dành cho những trường hợp phù hợp chỉ định”, BS Lê Khắc Tiến thông tin.

MINH THƯ