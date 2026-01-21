“Hành trình của niềm tin” đồng hành cùng học viên tại các cơ sở cai nghiện

Không chỉ mang đến lời động viên, sự sẻ chia, các hoạt động đồng hành của đoàn công tác và tình nguyện viên còn góp phần khích lệ tinh thần, giúp học viên tại các cơ sở cai nghiện vững tin hơn trên hành trình tái hòa nhập cộng đồng.

Ngày 21-1, Hội LHTN Việt Nam TPHCM phối hợp Ban Thanh niên Công an TPHCM tổ chức chương trình “Hành trình của niềm tin”, thăm hỏi, động viên học viên tại các cơ sở cai nghiện trên địa bàn thành phố.

Chương trình nằm trong Chiến dịch Xuân Tình nguyện năm 2026 và thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM khóa I (nhiệm kỳ 2025 - 2030). Đây là chuỗi hoạt động trọng điểm tại 6 cơ sở cai nghiện tại TPHCM. Riêng trong ngày 21-1, đoàn tổ chức chương trình tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 03 (ấp Bố Lá, xã Phước Hòa) và Cơ sở cai nghiện ma túy số 04 (ấp Gia Biện, xã Phú Giáo).

Trong chương trình, đoàn đã trao tặng mỗi cơ sở 1 tivi, 10 phần quà cho học viên.

Trao quà tết cho các học viên có thành tích tốt trong quá trình rèn luyện

Trao tặng tivi cho cơ sở

Cùng với phần trao quà, chương trình còn trình chiếu phóng sự về tình trạng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tại TPHCM và thông điệp yêu thương từ các gia đình gửi đến học viên cơ sở cai nghiện.

Bên cạnh đó, Đội Tình nguyện viên nghệ sĩ TPHCM, Cụm hoạt động số 14 khu vực địa bàn dân cư trực thuộc Thành Đoàn phối hợp tổ chức chương trình giao lưu, biểu diễn văn nghệ phục vụ các cơ sở. Các ca khúc ý nghĩa về niềm tin, khát vọng, Tết yêu thương, được đông đảo các học viên đón nhận.

Hoa hậu Ngọc Châu giao lưu, chia sẻ cùng các học viên. Ảnh: Michael Neo

Các nghệ sĩ biểu diễn văn nghệ. Ảnh: Michael Neo

Các đơn vị, văn nghệ sĩ phối hợp tổ chức “Hành trình của niềm tin”. Ảnh: Michael Neo

Đại tá Trần Văn Thơm, Phó trưởng Phòng PC04 (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) nhận định “Hành trình của niềm tin” là hoạt động mang đậm tính nhân văn, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của lực lượng công an nhân dân và các đơn vị, nghệ sĩ đối với công tác phòng, chống ma túy và hỗ trợ người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

TIỂU TÂN