“Hành trình của niềm tin” đồng hành cùng học viên tại các cơ sở cai nghiện

Ngày 21-1, Hội LHTN Việt Nam TPHCM phối hợp Ban Thanh niên Công an TPHCM tổ chức chương trình “Hành trình của niềm tin”, thăm hỏi, động viên học viên tại các cơ sở cai nghiện trên địa bàn thành phố.
Chương trình nằm trong Chiến dịch Xuân Tình nguyện năm 2026 và thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM khóa I (nhiệm kỳ 2025 - 2030). Đây là chuỗi hoạt động trọng điểm tại 6 cơ sở cai nghiện tại TPHCM. Riêng trong ngày 21-1, đoàn tổ chức chương trình tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 03 (ấp Bố Lá, xã Phước Hòa) và Cơ sở cai nghiện ma túy số 04 (ấp Gia Biện, xã Phú Giáo).
Trong chương trình, đoàn đã trao tặng mỗi cơ sở 1 tivi, 10 phần quà cho học viên.
Cùng với phần trao quà, chương trình còn trình chiếu phóng sự về tình trạng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tại TPHCM và thông điệp yêu thương từ các gia đình gửi đến học viên cơ sở cai nghiện.
Bên cạnh đó, Đội Tình nguyện viên nghệ sĩ TPHCM, Cụm hoạt động số 14 khu vực địa bàn dân cư trực thuộc Thành Đoàn phối hợp tổ chức chương trình giao lưu, biểu diễn văn nghệ phục vụ các cơ sở. Các ca khúc ý nghĩa về niềm tin, khát vọng, Tết yêu thương, được đông đảo các học viên đón nhận.
Đại tá Trần Văn Thơm, Phó trưởng Phòng PC04 (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) nhận định “Hành trình của niềm tin” là hoạt động mang đậm tính nhân văn, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của lực lượng công an nhân dân và các đơn vị, nghệ sĩ đối với công tác phòng, chống ma túy và hỗ trợ người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.