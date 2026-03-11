Cuộc thi thất bại

Xã hội

- Sau nhiều tuần phát động, Cuộc thi “Cai mạng xã hội trong 30 ngày” với mục tiêu khuyến khích người dân giảm thời gian online, dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống thực cũng đã có thí sinh đầu tiên đăng ký tham gia.

- Sáng cùng ngày, thí sinh này đã xóa toàn bộ các ứng dụng mạng xã hội và tuyên bố bắt đầu thử thách.

- Diễn biến ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người tuyên bố chọn anh làm thần tượng, một số người thậm chí còn chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ để ngồi canh, cứ như đang chờ một thiên thạch bay ngang Trái đất.

- Những phút đầu tiên của thử thách diễn ra khá thuận lợi. Tuy nhiên, sau khoảng 27 phút, các diễn đàn mạng như bùng nổ khi thấy nick của thí sinh sáng đèn. Vì sao ư? Anh chính thức tuyên bố rút lui khỏi cuộc thi.

- Trình bày nguyên nhân với tờ The Bull’s ‘Eye, anh nói: “Tôi nhận ra việc cai mạng xã hội trở nên khá vô nghĩa nếu không thể đăng lên story để mọi người biết mình đã dũng cảm thế nào”.

- Trớ trêu ở chỗ, phần lớn cộng đồng mạng lại đồng tình với quyết định của thí sinh. “Hẳn 27 phút cơ mà” - người theo dõi không giấu sự ngưỡng mộ. Còn Ban tổ chức? Họ chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục tìm kiếm thí sinh cho cuộc thi có vẻ lỗi mốt trong thời đại số này.

THẢO AN

