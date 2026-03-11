ĐBSCL căng mình phòng chống cháy rừng

Mùa khô năm nay dự báo nắng nóng kéo dài ở khu vực ĐBSCL, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao. Trước tình hình này, lực lượng chức năng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống, kiên quyết không để xảy ra cháy lan, cháy lớn.

Nguy cơ cháy rừng cao

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang, từ đầu tháng 3-2026, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nắng nóng cục bộ tại một số xã, phường tiếp giáp biên giới. Hiện toàn tỉnh An Giang có khoảng 29.877ha rừng nằm trong vùng trọng điểm nguy cơ cao xảy ra cháy rừng, chủ yếu tập trung tại khu vực rừng đồi núi và rừng tràm như Vườn quốc gia U Minh Thượng, xã Núi Cấm, Tri Tôn, Tịnh Biên.

Lực lượng chức năng tuyên truyền phòng chống cháy rừng và các quy định khi du khách đến tham quan rừng tràm Trà Sư, tỉnh An Giang. ẢNH: NAM KHÔI

Vườn quốc gia Phú Quốc hiện đang quản lý tổng diện tích hơn 36.262ha rừng, trong đó có 29.596ha rừng đặc dụng và 6.666ha rừng phòng hộ. Theo ông Phạm Viết Giáp, Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng Vườn quốc gia Phú Quốc, dự báo mùa khô 2026 sẽ diễn ra gay gắt và kéo dài hơn mọi năm nên rừng tràm ở Bãi Thơm, Hàm Ninh có nguy cơ cháy cao.

Tương tự, tại tỉnh Cà Mau, những ngày đầu tháng 3 này, nắng khô hanh kéo dài làm nước trong các lâm phần rừng tràm khu vực U Minh Hạ bốc hơi nhanh. Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP tại đây, các loại dây leo như: dây giác, nhãn lồng, mơ rừng, dây choại... đang dần chết khô bám quanh cây tràm. Bên dưới cành khô, lá rụng hình thành lớp vật liệu dễ cháy phủ kín trên mặt đất rừng. Còn độ ẩm dưới tán rừng cũng giảm nhanh chóng, lớp than bùn đang khô khốc, chỉ cần một sơ suất nhỏ, có thể xảy ra cháy rừng bất cứ lúc nào.

Trước tình hình này, lực lượng giữ rừng túc trực thường xuyên tại các chòi canh lửa. “Chúng tôi thường xuyên quan sát từ trên chòi cao, chỉ cần một cột khói xuất hiện là được phát hiện kịp thời”, anh Trương Minh Kha, đội trực Kênh Đứng, Vườn quốc gia U Minh Hạ, chia sẻ. Theo Chi cục Kiểm lâm (Sở NN-MT tỉnh Cà Mau), trên địa bàn tỉnh có tổng diện tích đất lâm nghiệp hơn 148.190ha, trong đó diện tích rừng có khả năng xảy ra cháy là 45.800ha. Đến thời điểm này, trên 3.300ha rừng đang dự báo cháy cấp III (cấp cháy cao).

Không chủ quan, lơ là

Trước nguy cơ cháy rừng, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng, cho biết, từ cuối mùa mưa, đơn vị đã chủ động đóng cống, đập khu vực vùng lõi để tích trữ nước, phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Đồng thời, tổ chức phát dọn đường tuần tra bảo vệ rừng bao xung quanh vùng lõi, tuyến đường giao thông, dọn thực vật nổi trôi trên các tuyến kênh, đảm bảo việc vận chuyển trang thiết bị, phương tiện, lực lượng tham gia chữa cháy khi có tình huống xảy ra. “Các phương án hiệp đồng giữa lực lượng tại chỗ và lực lượng tăng cường cũng được xây dựng, đảm bảo phát hiện sớm, khoanh vùng và dập tắt cháy kịp thời”, ông Thắng nói.

Còn ông Phạm Viết Giáp, Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng Vườn quốc gia Phú Quốc, cho biết, đơn vị đã tăng cường tuyên truyền cho người dân sống ven rừng đồng hành cùng địa phương để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng. Đơn vị cũng rà soát kiểm tra trang thiết bị, cày đường băng cản lửa ở khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ cháy cao. Ngoài ra, xen kẽ tại con đường vào cánh rừng tràm, đơn vị còn chôn âm bồn nước để linh động lấy nước dập lửa khi có cháy rừng xảy ra.

Theo ông Trần Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ, công ty đã thành lập 18 tổ máy bơm, đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị ứng trực ở những nơi trọng điểm có nguy cơ cháy cao và có chòi canh quan sát. “Vào cao điểm mùa khô, chúng tôi dự kiến hợp đồng thêm khoảng 40 lao động thời vụ tăng cường cho các tổ máy và điểm trực lửa tại khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao”, ông Thảo chia sẻ.

Mùa khô năm nay, ở khu vực ĐBSCL đã xảy ra một số vụ cháy rừng. Gần đây nhất, khoảng 18 giờ 30 ngày 22-2, tại tổ 8, ấp Trần Thệ, xã Giang Thành, tỉnh An Giang xảy ra 1 vụ cháy rừng trong khu vực do Ban Quản lý Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ quản lý. Trước đó, cuối tháng 1-2026, tại khu vực rừng tràm phía sau Khu di tích lịch sử cách mạng tỉnh Tây Ninh (xã Bình Thành) đã xảy ra vụ cháy khá lớn, làm thiệt hại khoảng 1,5ha rừng, chủ yếu là tràm tạp và lớp thực bì khô. Nguyên nhân ban đầu được xác định do một số người vào rừng lấy mật ong, đốt lửa nhưng không kiểm soát được, để cháy lan.

Tại tỉnh Tây Ninh, một trong những giải pháp quan trọng được tỉnh thực hiện trong phòng chống cháy rừng là diễn tập thực tế, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao. Các tình huống giả định được triển khai sát thực tế, từ phát hiện cháy, báo động, huy động lực lượng đến khoanh vùng, dập lửa và bảo vệ diện tích rừng lân cận. Qua đó, nâng cao khả năng phối hợp, xử lý nhanh khi xảy ra sự cố.

Ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng cho biết, UBND tỉnh đã đề nghị sở, ngành, địa phương và mỗi người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, không chủ quan, lơ là; triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ); thường xuyên theo dõi dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; tổ chức ứng trực 24/24 giờ, kiên quyết không để xảy ra cháy lan, cháy lớn.

NAM KHÔI - TẤN THÁI - QUANG VINH