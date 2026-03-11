Gấp rút xây dựng các bãi đậu xe ngầm tại trung tâm

TPHCM đang khẩn trương nghiên cứu triển khai dự án xây dựng bãi đậu xe ngầm tại các công viên số 1 Lý Thái Tổ, 23 tháng 9 và Công viên Lê Văn Tám. Qua đó phần nào giải quyết tình trạng thiếu chỗ đậu xe vốn gây nhiều bức xúc trong nhiều năm qua.

Nhiều dự án nằm trên giấy

Theo số liệu của ngành giao thông, mỗi năm số lượng ô tô cá nhân tại TPHCM tăng trung bình khoảng 7%-9%. Trước khi sáp nhập, TPHCM có hơn 9,6 triệu phương tiện, trong đó có hơn 1 triệu ô tô và gần 8,6 triệu xe máy. Sau khi sáp nhập, thành phố hiện quản lý gần 12,7 triệu phương tiện giao thông, trong đó có hơn 1,4 triệu ô tô và gần 11,3 triệu xe máy. Với mật độ xe lớn như vậy nhưng bãi đậu xe thì... rất hiếm!

Trên nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm, việc tìm chỗ đậu xe đã trở thành nỗi lo thường trực của người dân và du khách. Tại các phường như Sài Gòn, Bến Thành, Tân Định hay Cầu Ông Lãnh…, nhiều tuyến đường có mật độ giao thông cao nhưng vẫn phải “gánh” thêm hàng dài xe đậu dọc hai bên. Điều này khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn, làm gia tăng nguy cơ ùn tắc giao thông, nhất là tại các khu vực gần trung tâm thương mại, khu dịch vụ hoặc điểm tham quan.

Các chuyên gia giao thông đô thị cho biết, việc thiếu hụt bãi đậu xe công cộng là một trong những nguyên nhân khiến áp lực giao thông tại khu vực trung tâm ngày càng gia tăng. Trong khi đó, quỹ đất trên mặt bằng ngày càng hạn chế, khiến việc xây dựng các bãi đậu xe nổi quy mô lớn rất khó khả thi. Vì vậy, khai thác không gian ngầm để phát triển hệ thống bãi đậu xe là cần thiết. Các bãi đậu xe ngầm được xây dựng kết hợp công viên, quảng trường hoặc công trình công cộng, giúp tận dụng hiệu quả quỹ đất đô thị, bảo đảm không gian sinh hoạt cho cộng đồng…

Thực tế, từ khoảng năm 2005, TPHCM đã có chủ trương triển khai 4 dự án bãi đậu xe ngầm tại Công viên Lê Văn Tám, sân khấu Trống Đồng, Công viên Tao Đàn và sân vận động Hoa Lư với tổng sức chứa khoảng 6.300 ô tô và 4.000 xe máy. Tháng 8-2010, chủ đầu tư làm lễ động thổ dự án bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám theo hình thức BOT (vốn đầu tư 100 triệu USD). Dự án bãi xe ngầm ở sân vận động Hoa Lư vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng với 5 tầng ngầm phục vụ thương mại và bãi đậu hơn 2.500 ô tô, 2.873 xe máy. Dự án bãi xe ngầm Công viên Tao Đàn tổng đầu tư 1.055 tỷ đồng, gồm 1 trệt và 4 tầng ngầm đáp ứng gần 1.200 ô tô, 900 xe máy… Thế nhưng đến nay, các dự án này vẫn nằm trên giấy!

Kỳ vọng sớm thành hiện thực

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM cho biết, sở cùng các đơn vị liên quan đang khẩn trương rà soát, nghiên cứu phương án xây dựng bãi đậu xe ngầm tại khu vực Công viên số 1 Lý Thái Tổ, Công viên 23 tháng 9 và Công viên Lê Văn Tám.

Theo đánh giá ban đầu, các công viên này có nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai dự án. Đó là vị trí công viên nằm ngay nhiều trục giao thông quan trọng dẫn vào trung tâm thành phố, xung quanh tập trung nhiều cơ quan, trung tâm thương mại, khu dịch vụ và các điểm tham quan. Vì vậy, nhu cầu đậu xe luôn ở mức cao, đặc biệt vào giờ cao điểm hoặc các dịp cuối tuần. Việc xây dựng bãi đậu xe ngầm tại những vị trí này được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết đáng kể nhu cầu đậu xe của khu vực lân cận, đồng thời giảm áp lực cho các tuyến đường xung quanh.

Theo ThS Phạm Ngọc Công, chuyên ngành xây dựng Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TPHCM, dự án bãi đậu xe ngầm ở khu vực trung tâm tại thành phố có thể xem là công trình có tính cấp bách. Do đó nên sử dụng nguồn vốn ngân sách để triển khai trong giai đoạn đầu nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện. Việc đầu tư bằng ngân sách nhà nước sẽ giúp thành phố chủ động hơn trong quá trình chuẩn bị dự án, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục liên quan và sớm đưa công trình vào khai thác phục vụ người dân.

Theo các chuyên gia, việc sớm triển khai các dự án bãi đậu xe ngầm tại khu trung tâm không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu đậu xe trước mắt mà sẽ trở thành mô hình để TPHCM nhân rộng tại nhiều khu vực khác của thành phố. Đây cũng chính là việc sắp xếp lại giao thông, hướng tới xây dựng đô thị hiện đại, văn minh, phát triển bền vững.

TSKH-KTS Ngô Viết Nam Sơn cũng cho rằng, bên cạnh việc hoàn thiện quy hoạch và xác định nguồn lực đầu tư, TPHCM có thể cân nhắc triển khai dự án thông qua các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội cho phép thí điểm nhằm tạo động lực phát triển mạnh mẽ hơn cho đô thị. Trong đó, hình thức hợp tác công - tư (PPP) được xem là giải pháp phù hợp đối với các dự án hạ tầng đô thị quy mô lớn và có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Cơ chế này không chỉ giúp chia sẻ gánh nặng tài chính cho ngân sách, mà còn tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm quản lý và năng lực công nghệ tham gia đầu tư, xây dựng và khai thác công trình.

