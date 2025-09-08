Hấp dẫn đêm thi đầu tiên chung kết xếp hạng "Chuông vàng vọng cổ năm 2025"

9 thí sinh diễn ở đêm thi thứ nhất vòng chung kết xếp hạng cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ truyền hình lần thứ 20 - năm 2025". Ảnh: THÚY BÌNH

Trước đó, vào những ngày cuối tháng 8-2025, ban tổ chức đã khép lại vòng thi tuyển chọn. Có 9 thí sinh bước tiếp vào vòng trong.

9 thí sinh đã được ban huấn luyện gồm NSND Hồ Ngọc Trinh, NSƯT Võ Minh Lâm và NSƯT Ngọc Đợi hướng dẫn tập luyện bài thi mới, chỉ dạy để chuẩn bị tốt cho đêm thi tài năng đầu tiên của vòng chung kết xếp hạng.

Ba thí sinh: Phú Yên, Kim Tho và Thùy Dương biểu diễn các sáng tác có chủ đề "Dòng sông quê hương", trong đêm thi đầu tiên vòng chung kết xếp hạng. Ảnh: THÚY BÌNH

Theo đó, 9 thí sinh đã chia thành 3 nhóm, cùng tập luyện các bài ca cổ, được ban huấn luyện dàn dựng thành các chủ đề xuyên suốt: Dòng sông quê hương, Tình yêu giữa đại ngàn Tây Bắc, Tự hào biển đảo Việt Nam.

Ở vòng chung kết xếp hạng, ban giám khảo chuyên môn tham gia chấm điểm, góp ý và chọn các thí sinh xuất sắc nhất trong mỗi đêm thi tài để đi tiếp vào vòng trong có: NSND Thanh Nam, NSND Trọng Phúc, NSND Phượng Loan và 2 giám khảo khách mời là NSƯT Kim Phương và nghệ sĩ Chí Tâm.

Màn thi của ba thí sinh Hà Như, Tấn Đạt và Ngọc Như trong đêm thi tài năng nghệ thuật sân khấu truyền thống. Ảnh: THÚY BÌNH

Trong đêm thi đầu tiên, ba nhóm thí sinh đã thi diễn hấp dẫn, gửi đến những tiết mục đa sắc, thể hiện cuộc sống phong phú, sinh động, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tươi vui phấn khởi, yêu đời, yêu người, đặc biệt tôn vinh và ngợi ca truyền thống yêu nước của quân và dân Việt Nam.

Khép lại đêm thi đầu tiên, 7 thí sinh có số điểm vượt trội được đi tiếp vào đêm thi thứ hai, sẽ diễn ra vào tối 14-9 tại Nhà hát Đài Truyền hình TPHCM.

Ba thí sinh: Mỹ Duyên, Quan Trí và Ngọc Nữ thi diễn với chủ đề "Tự hào biển đảo Việt Nam", góp phần lan tỏa tinh thần tuổi trẻ Việt Nam yêu nước. Ảnh: THÚY BÌNH

Đó là các thí sinh: Vương Quan Trí (sinh năm 2009, An Giang), Lê Thị Hà Như (2006, Vĩnh Long), Đặng Thị Thùy Dương (1993, TPHCM), Nguyễn Phú Yên (1999, Cà Mau), Nguyễn Tấn Đạt (1993, Tây Ninh), Nguyễn Thị Mỹ Duyên (2003, Đồng Tháp) và Nguyễn Thị Ngọc Như (2000, Cần Thơ).

THÚY BÌNH