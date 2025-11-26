Xã hội

HĐND TPHCM sẽ chất vấn về công tác quản lý an toàn thực phẩm và chống ùn tắc giao thông

SGGPO

Thường trực HĐND TPHCM vừa có quyết định triệu tập đại biểu HĐND TPHCM tham dự kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025).

Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 9 đến 10-12, tại Hội trường Thành phố (số 111 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa).

Ảnh chụp Màn hình 2025-11-26 lúc 09.39.48.png
Các đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết tại kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa X

Tại kỳ họp, HĐND TPHCM sẽ xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; xem xét tình hình thực hiện chủ đề năm 2025 “Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số; Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội; giải quyết cơ bản những vướng mắc, tồn đọng của thành phố”. Xem xét kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; kết quả giải quyết các kiến nghị cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 2 HĐND TPHCM khóa X. Đồng thời, xem xét các nội dung về thu, chi, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2026.

Kỳ họp lần này cũng dự kiến chất vấn Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố thời gian qua. Chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM về tình hình, kết quả triển khai thực hiện các công trình đầu tư công trọng điểm; chống ùn tắc giao thông; việc thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội và công tác phối hợp cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà tại các chung cư trên địa bàn thành phố.

THU HƯỜNG

Từ khóa

HĐND TPHCM Nghị quyết số 98/2023/QH15 Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh Chống lãng phí Chất vấn Quyết toán tinh gọn bộ máy nghị quyết 98 an toàn thực phẩm quản lý thực phẩm kẹt xe chống kẹt xe nhà ở xã hội tại tphcm

