HĐND TPHCM thống nhất chuyển hình thức đầu tư dự án Cung Thiếu nhi TPHCM

Sáng 18-4, tại kỳ họp thứ hai HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã thông qua việc chuyển hình thức đầu tư dự án xây dựng Cung Thiếu nhi TPHCM. Theo phương án đề xuất, dự án sẽ do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons thực hiện bằng nguồn vốn doanh nghiệp theo hình thức chìa khóa trao tay.

Trước đó, trình bày tờ trình tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh cho biết, dự án đã được HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2016 và tổ chức lễ khởi công vào ngày 10-10-2025.

Phối cảnh Cung thiếu nhi TPHCM. Ảnh CĐT

Theo hồ sơ dự án, công trình có diện tích đất xây dựng hơn 39.911m², tổng diện tích sàn xây dựng 38.012m², tổng mức đầu tư gần 1.125 tỷ đồng, thuộc dự án nhóm A. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 đến 2028.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, dự án đã được khởi công vào tháng 10-2025.

Đầu năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM ban hành nghị quyết thống nhất chủ trương đề xuất hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất đối với dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính và khu công viên cây xanh Hồ trung tâm.

Đến tháng 4-2026, Thường trực UBND TPHCM có kết luận về việc thay đổi hình thức đầu tư đối với các dự án trọng điểm, trong đó thống nhất chủ trương chuyển hình thức đầu tư dự án Cung Thiếu nhi TPHCM và Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch từ đầu tư công sang nghiên cứu thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Sau đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án xây dựng Cung Thiếu nhi TPHCM theo hình thức hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong phát biểu tại kỳ họp. Ảnh VIỆT DŨNG

Trong phương án điều chỉnh quy hoạch để triển khai dự án, vị trí xây dựng Cung Thiếu nhi TPHCM được hoán đổi sang lô đất kế cận; công trình Cung Thiếu nhi mới được đề xuất đầu tư xây dựng lại, trong khi phần đất cũ được chuyển đổi chức năng thành công viên cây xanh, quảng trường thuộc dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính và khu công viên cây xanh Hồ trung tâm.

Qua đánh giá, việc doanh nghiệp tham gia xây dựng, tài trợ xây dựng dự án theo thiết kế và quy hoạch được duyệt, đồng thời chuyển từ nguồn vốn đầu tư công sang hình thức hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán, được nhận định là phù hợp với định hướng thu hút nguồn lực đầu tư tư nhân. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM chấp thuận chủ trương chuyển hình thức đầu tư dự án.

Theo phương án đề xuất, Công ty Bcons sẽ sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp để thực hiện toàn bộ dự án, gồm thiết kế, thi công và bàn giao theo hình thức chìa khóa trao tay. Doanh nghiệp dự kiến hoàn thành thiết kế trong 3 tháng và thi công trong 12 tháng sau khi được cấp giấy phép xây dựng.

Đối với gần 345 tỷ đồng đã giải ngân, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM đề xuất nhà đầu tư thực hiện dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TPHCM theo phương thức đối tác công tư hoàn trả lại cho ngân sách thành phố.

THU HƯỜNG - VĂN MINH