HĐND TPHCM xem xét thông qua đầu tư nhiều dự án trọng điểm

Sáng 18-4, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan các dự án trọng điểm của thành phố.

Chủ tọa kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Đại biểu dự kỳ họp HĐND TPHCM sáng 18-4 thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ cho biết, tại kỳ họp này, HĐND TPHCM sẽ tập trung xem xét, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó, HĐND TPHCM xem xét chuyển hình thức đầu tư đối với dự án Xây dựng Cung Thiếu nhi TPHCM và chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án Quảng trường trung tâm Thành phố và Trung tâm hành chính TPHCM theo phương thức đối tác công tư PPP loại Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT); điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT); thông qua danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện các dự án BT trên địa bàn TPHCM (đợt 1). Ngoài ra, xem xét tờ trình bổ sung nhân sự Ủy viên UBND TPHCM.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ để có những ý kiến đóng góp sâu sắc, giải pháp chất lượng cho từng nội dung trong chương trình kỳ họp. Qua đó giúp HĐND TPHCM có cơ sở thông qua những nghị quyết bảo đảm đúng quy định của pháp luật, khả năng thực thi cao, sát với yêu cầu phát triển của TPHCM trong thời gian tới.

>>> Một số hình ảnh kỳ họp chuyên đề của HĐND TPHCM:

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân điều hành phiên họp

Đại biểu dự kỳ họp HĐND TPHCM thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca. Ảnh: VIỆT DŨNG

VĂN MINH - THU HƯỜNG