HĐND xã Long Hải biểu quyết tán thành chủ trương thành lập phường Long Hải

Chiều 22-6, HĐND xã Long Hải đã thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập phường Long Hải và Nghị quyết sắp xếp các ấp trên địa bàn.

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và bà Nguyễn Thị Cẩm Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã đồng chủ trì kỳ họp

Sau khi nghe UBND xã trình bày tờ trình, đề án và báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các ấp trên địa bàn.

Theo đó, xã Long Hải sẽ điều chỉnh ranh giới giữa các ấp liền kề nhằm thực hiện Nghị định số 185/2026 của Chính phủ và Kế hoạch số 249 của UBND TPHCM với mục tiêu toàn bộ 27 ấp trên địa bàn đều đảm bảo có quy mô từ 700 hộ trở lên.

Ông Nguyễn Văn Tuân, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM tham dự kỳ họp

Trong số này, có 6 ấp: Phước Bình, Phước Tân, Phước Thiện, Phước Thọ, Hải An và Hải Lộc giữ nguyên hiện trạng vì đã đáp ứng tiêu chuẩn. Các ấp còn lại sẽ được điều chỉnh địa giới để bảo đảm quy mô theo quy định.

Cũng tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND xã tán thành chủ trương thành lập phường Long Hải trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng xã Long Hải hiện nay, có diện tích tự nhiên 27,93km², quy mô dân số 122.107 người;; giáp với phường Phước Thắng, xã Phước Hải, xã Long Điền và Biển Đông.

Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND xã Long Hải

Phát biểu kết luận kỳ họp, ông Huỳnh Sơn Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc công nhận ranh giới mới của các ấp; hoàn chỉnh hồ sơ Đề án thành lập phường Long Hải trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.

THÀNH HUY