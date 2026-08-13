Xanh hóa các khu phố

Mong muốn của người dân là luôn có một môi trường sống văn minh, sạch đẹp. Khi chính quyền đứng ra tổ chức, vận động và cùng người dân thực hiện, mong muốn ấy đã thành hiện thực: những tuyến đường nhếch nhác, nhiều khu đất từng là điểm tập kết rác nay trở thành vườn hoa, mảng xanh.

Ấn tượng đường hoa ở Dĩ An

Những ngày này, tuyến đường kênh T4 (người dân địa phương quen gọi là đường tàu) ở khu phố Đông Tác, phường Dĩ An thu hút nhiều người đến chụp hình, check-in. Dọc hành lang đường sắt, nhiều loại hoa như quỳnh, giấy, cát đằng, đậu biếc... được trồng xen kẽ, tạo thành một dải hoa bắt mắt.

Dọc hành lang đường sắt ở khu phố Đông Tác, phường Dĩ An được trồng hoa, tạo cảnh quan sạch đẹp. ẢNH: THẢO NGUYỄN

Chị Tô Thị Ngọc Hương, 40 tuổi, buôn bán trên tuyến đường, kể, trước đây dọc tuyến đường này rất nhiều rác. “Từ khi phường Dĩ An ra quân dọn dẹp, trồng hoa, tuyến đường trở nên sáng đẹp hơn, nhiều người tìm đến chụp hình, người dân cũng rất ý thức, không còn vứt rác bừa bãi nữa”, chị Hương nói.

Phường Dĩ An đang tiếp tục thực hiện thêm 1km đường hoa dọc tuyến đường sắt, tạo sự đồng bộ về cảnh quan cho toàn tuyến. Đồng thời phường đang rà soát các tuyến đường, con hẻm, khu dân cư, khu đất công để trồng cây, trồng hoa. Cùng với đó, địa phương vận động người dân, doanh nghiệp tham gia chăm sóc, duy trì mảng xanh.

“Việc này không làm theo phong trào, không làm xong rồi để đó, mà mỗi công trình, mỗi tuyến đường xanh phải có đơn vị, khu phố hoặc cộng đồng dân cư nhận chăm sóc thường xuyên. Làm sao để mỗi người dân trồng thêm một cây, chăm sóc một bồn hoa, giữ sạch một đoạn đường, đó chính là góp một phần để xây dựng khu phố và phường Dĩ An xanh hơn, sạch hơn, đáng sống hơn. Mục tiêu cuối cùng không phải là có bao nhiêu cây được trồng, mà là sau mỗi năm, người dân phải cảm nhận được Dĩ An thực sự xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn”, ông Nguyễn Văn Đông, Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An, cho biết.

Từ điểm nóng rác thải thành công viên

Ở khu phố Phước Đức (phường Bà Rịa), người dân từng quen với hình ảnh một mảnh đất trống rộng khoảng 300m2 ngập rác. Rác sinh hoạt, xà bần và nhiều loại phế thải bị lén mang đến đổ từ ngày này qua tháng khác. Từ năm 2025, chi hội phụ nữ khu phố bắt tay cải tạo mảnh đất này. Rác được thu gom, mặt bằng được làm sạch. Những khoảng đất trống lần lượt được phủ xanh bằng cây và hoa. Giờ đây, giữa khu dân cư đã có một vườn hoa nhỏ. Những khóm sao nhái vàng, cam nở thành từng mảng, xen giữa là hoa chiều tím, cát đằng tím. Một góc vườn được trồng thêm các loại cây thuốc nam.

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Long Hải, cho rằng việc biến những khu đất bỏ trống thành nơi có cây xanh, hoa và chỗ vui chơi không chỉ cải thiện cảnh quan mà còn góp phần nâng cao ý thức giữ gìn môi trường của người dân, hạn chế tình trạng đổ rác bừa bãi. Quan trọng hơn, phong trào đang góp phần đưa những không gian bị bỏ quên trở lại đời sống dân cư, để người dân có chất lượng sống tốt hơn.

Bà Đinh Kim Lừng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố Phước Đức, cho biết “Lúc trước, đó là bãi đất trống nên nhiều người tiện tay đem rác tới đổ. Mình dọn sạch hôm nay thì vài bữa sau lại có rác. Chị em bàn nhau phải làm cho khu đất có cây, có hoa, có người chăm sóc”. Theo bà Lừng, từ khi vườn hoa được hình thành, cảnh quan khu phố thay đổi rõ rệt. Những người từng đem rác đến đây nay không còn quay lại. “Trồng hoa lên thì người ta ngại đổ rác. Khi khu đất sạch đẹp, có hoa, có cây, mọi người cùng ý thức chung tay giữ gìn”, bà Lừng chia sẻ.

Không chỉ ở Phước Đức, nhiều khu đất công bỏ trống tại xã Long Hải cũng đang được thay đổi theo cách tương tự. Tại tổ 6, ấp Hải Sơn (xã Long Hải), một mảnh đất công rộng khoảng 400m2 đang được cải tạo thành mảng xanh. Những luống hoa mới trồng còn thấp, nhưng màu xanh đã phủ dần trên nền đất trống. Đây là tiểu công viên thứ 11 ở xã Long Hải. Từ cuối năm 2022 đến nay, những khu đất công còn trống trên địa bàn lần lượt được cải tạo thành các mảng xanh, với diện tích từ 300m2 đến 1.000m2.

THẢO NGUYỄN - TRÚC GIANG