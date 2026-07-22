Điểm chuẩn nhiều ngành dự báo biến động

Năm 2026, có hơn 874.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học trên Hệ thống tuyển sinh (Hệ thống) của Bộ GD-ĐT, tăng gần 3% (hơn 25.200 thí sinh) so với năm 2025. Cùng với đó, một số ngành học được hưởng các chính sách lớn của Nhà nước như: hỗ trợ học bổng cho 15 nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ chiến lược; chương trình học bổng kỹ sư, thạc sĩ tài năng các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán (STEM)…

Nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ chiến lược lên ngôi

GS-TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) cho biết, có hơn 874.000 thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống với tổng số 7.180.860 nguyện vọng. Như vậy, số thí sinh đăng ký xét tuyển chiếm hơn 70% số thí sinh đăng ký dự thi; bình quân mỗi thí sinh đăng ký khoảng 8,2 nguyện vọng.

Giảng viên Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) hướng dẫn cho học sinh THPT tìm hiểu dây chuyền sản xuất tại phòng thí nghiệm của ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp.

﻿ẢNH: THANH HÙNG

Tuy nhiên, điều mà GS-TS Nguyễn Tiến Thảo quan tâm nhất chính là kết quả đăng ký vào 111 ngành đào tạo thuộc 15 nhóm ngành được hưởng chính sách học bổng quốc gia theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách học bổng cho người học ở các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược (Nghị định 179) và các chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng nhóm ngành STEM.

Thống kê kết quả đăng ký xét tuyển đại học năm 2026 cho thấy, có 467.590 thí sinh đăng ký vào các ngành STEM, chiếm khoảng 53,4% tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển và chiếm gần 33% tổng số nguyện vọng. Đối với 15 nhóm ngành hưởng chính sách của Nghị định 179 có 331.693 thí sinh đăng ký, tương đương gần 38% tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển.

Trong khi đó, theo TS Nguyễn Trần Phú, Phó trưởng Phòng Quản trị thương hiệu và truyền thông, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, trong quá trình tư vấn tuyển sinh và tư vấn đăng ký xét tuyển đại học (từ ngày 2 đến ngày 14-7), hơn 50% câu hỏi, thắc mắc của thí sinh đều tập trung vào tìm hiểu các ngành công nghệ, kỹ thuật của nhà trường. Đây là năm đầu tiên sau nhiều năm làm công tác tư vấn tuyển sinh, nhóm ngành được xem là khó, chương trình học rất nặng lại thu hút sự quan tâm của nhiều thí sinh.

Điểm chuẩn sẽ đảo chiều

PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM), thông tin, tất cả 11 khoa của trường đều có ít nhất một ngành được hưởng chính sách hỗ trợ từ Nghị định 179. Điều này đồng nghĩa sinh viên ở bất kỳ khoa nào cũng có cơ hội theo học những lĩnh vực đang được quốc gia ưu tiên đầu tư như: bán dẫn, máy tính, tự động hóa, vật liệu, sinh học, cơ khí, giao thông, xây dựng...

Sinh viên ngành Điện - Điện tử Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trong giờ học thực hành.

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Với phổ điểm môn Toán năm nay tăng so với năm 2025, cùng với việc nhà trường tính hệ số x2 cho môn Toán… thì điểm chuẩn năm nay ở một số ngành sẽ tăng (năm ngoái điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành Khoa học máy tính với 85,41/100 điểm, ngành Kỹ thuật máy tính là 82,91/100 điểm). Tuy nhiên, với tác động của Nghị định 179 và chương trình học bổng nhóm ngành STEM thì điểm chuẩn nhiều ngành khác trong năm nay cũng sẽ có sự biến động rất lớn.

Cho rằng Nghị định 179 là hành lang pháp lý rất quan trọng nhằm thu hút thí sinh giỏi tham gia lựa chọn các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, chia sẻ, nhà trường có 16/35 ngành ở trình độ đại học thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ này và năm nay có 51.000 thí sinh đăng ký.

Do đó, nhiều ngành dự báo điểm chuẩn sẽ dẫn đầu trong năm 2026 như: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử và Tự động hóa, nhóm ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật máy tính (thiết kế vi mạch), Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông…

ThS Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM), nhìn nhận: Nhóm ngành Pháp luật năm nay sẽ có xu hướng tích cực hơn vì 2 yếu tố. Một là bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, sắp xếp lại bộ máy hành chính và đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật, kéo theo nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao ở cả khu vực công lẫn khu vực tư. Hai là quá trình chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng của nền kinh tế làm phát sinh nhiều lĩnh vực pháp lý mới, pháp luật về dữ liệu, thương mại điện tử, tài sản số, đầu tư quốc tế, mà thị trường đang rất thiếu nhân lực được đào tạo bài bản. Riêng với nhà trường, hiện thống kê có 21.000 thí sinh đăng ký, dự báo điểm chuẩn nhóm ngành Pháp luật năm nay sẽ nằm ở vùng khá cao trong biên độ từ 70-90 điểm/100 điểm.

THANH HÙNG