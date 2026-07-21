Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam: Đảm bảo đủ sách giáo khoa trước ngày 15-8

Ngày 20-7, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đoàn Trung Kiên chủ trì buổi làm việc với Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGD) về tình hình cung ứng sách giáo khoa (SGK) trước thềm năm học mới 2026-2027 và những năm tới.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: MAI PHẠM

Theo Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc NXBGD Nguyễn Tiến Thanh, đến thời điểm này, NXBGD đã rà soát, chỉnh lý, cập nhật nội dung SGK theo yêu cầu của Hội đồng quốc gia thẩm định và Bộ GD-ĐT để phục vụ việc cung ứng SGK năm học 2026-2027.

Từ năm học 2024-2025 đến nay, NXBGD đã 2 lần giảm giá SGK vào thời điểm tháng 2-2024 và tháng 12-2024. Việc sử dụng thống nhất một bộ SGK trên phạm vi toàn quốc sẽ tạo điều kiện thuận lợi để giảm chi phí sản xuất và giá thành SGK trong thời gian tới.

NXBGD có chính sách khuyến khích các đơn vị phát hành chủ động khảo sát nhu cầu thị trường, tính toán và xây dựng kế hoạch đặt hàng sớm; nâng cao chất lượng dự báo bám sát thực tế. Từ đó, NXBGD có thời gian lập kế hoạch tổ chức sản xuất, đấu thầu dịch vụ in ấn, vận chuyển sách, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời cho giáo viên, học sinh trước ngày 15-8, không để xảy ra thiếu sách.

Cũng theo ông Nguyễn Tiến Thanh, kế hoạch năm học 2026-2027, NXBGD sẽ phát hành hơn 204 triệu bản SGK và 37,32 triệu bản sách bài tập. NXBGD đề nghị Bộ GD-ĐT nghiên cứu, chỉ đạo các sở GD-ĐT xây dựng kế hoạch khả thi theo lộ trình, trước hết phải ổn định tình hình sử dụng SGK của năm học 2026-2027. Cùng với đó, các địa phương cũng cần xây dựng kế hoạch cụ thể cho năm học 2027-2028 theo đúng quy định để NXBGD chủ động in, phát hành đúng số lượng, chủng loại SGK, tránh tình trạng thừa thiếu gây đọng vốn, lãng phí.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát công tác in ấn, phát hành, cung ứng SGK để đảm bảo năm học tới có đủ sách theo đúng kế hoạch.

MAI PHẠM