Hơn 125.000 hồ sơ tuyển sinh chưa được duyệt minh chứng, phải rà soát gấp

Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi các Sở GD-ĐT rà soát, cập nhật dữ liệu tuyển sinh đại học, cao đẳng, trong đó yêu cầu cập nhật lại kết quả thí sinh bị kỷ luật trong kỳ thi tốt nghiệp.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo Bộ GD-ĐT, qua rà soát dữ liệu tuyển sinh trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung cho thấy một số tồn tại về dữ liệu điểm học tập bậc THPT (học bạ), phiếu đăng ký, minh chứng ưu tiên và chứng chỉ ngoại ngữ, dữ liệu khu vực ưu tiên. Hiện có hơn 125.000 thí sinh chưa được duyệt thông tin minh chứng ưu tiên và chứng chỉ ngoại ngữ; hơn 39.000 có điểm ngoại ngữ, môn ngoại ngữ 2 nhưng không có mã môn ngoại ngữ, môn ngoại ngữ 2, hoặc có mã môn ngoại ngữ nhưng không có điểm ngoại ngữ. Bên cạnh đó, có hơn 2.600 dữ liệu khu vực ưu tiên của thí sinh cần rà soát.

Do đó, để bảo đảm chính xác trong xét tuyển và tiến độ xét tuyển, Bộ GD-ĐT đề nghị các sở GD-ĐT khẩn trương chỉ đạo các điểm tiếp nhận hồ sơ rà soát, cập nhật dữ liệu tuyển sinh trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Trong đó, cần rà soát môn ngoại ngữ, môn ngoại ngữ 2 trong kết quả học bạ; rà soát việc bảo đảm toàn bộ các phiếu đăng ký được duyệt; rà soát và duyệt thông tin minh chứng ưu tiên và chứng chỉ ngoại ngữ; rà soát lại dữ liệu khu vực ưu tiên của thí sinh.

Điểm tiếp nhận hồ sơ rà soát, cập nhật đầy đủ các trường thông tin, thực hiện đúng, đủ, hết quy trình và hoàn thành trước 17 giờ ngày 24-7. Bộ GD-ĐT lưu ý, dữ liệu, khu vực ưu tiên, thông tin của thí sinh không đầy đủ, chính xác sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả xét tuyển của thí sinh; phiếu đăng ký, minh chứng không được duyệt sẽ không đủ điều kiện để xuất dữ liệu xét tuyển cho các trường đại học, cao đẳng.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các sở cập nhật lại kết quả thi của thí sinh bị kỷ luật trong kỳ thi tốt nghiệp THPT dẫn đến thay đổi điểm thi lên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung đối với thí sinh.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các Sở GD-ĐT tiếp nhận giải quyết đơn thư liên quan đến công tác tuyển sinh. Theo đó, điểm tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận đơn thư liên quan đến công tác tuyển sinh, tổng hợp và gửi Sở GD-ĐT để xem xét giải quyết, hướng dẫn và thông báo cho thí sinh biết, tuyệt đối không được để chậm muộn, để sót đơn thư của thí sinh...

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Theo quy định, quá trình tổng hợp hồ sơ đăng ký, rà soát nguyện vọng thí sinh diễn ra từ ngày 15-7 cho đến hết ngày 3-8, trước khi các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quá trình lọc ảo và xét tuyển chính thức.

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LÂM NGUYÊN