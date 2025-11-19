Trong chương trình thăm chính thức Kuwait, ngày 18-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với một số bộ trưởng, lãnh đạo quỹ đầu tư, tập đoàn kinh tế hàng đầu của Kuwait để sớm hiện thực hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Kuwait trên nhiều lĩnh vực.

Xúc tiến ký kết những hiệp định thương mại tự do

Làm việc với Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ Kuwait Tariq Suleiman Al-Roumi, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông báo Việt Nam - Kuwait đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược. Để cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược, Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy ký kết Hiệp định Thương mại tự do Kuwait - Việt Nam và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC).

Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với Giám đốc Điều hành Cơ quan Đầu tư Kuwait (KIA) Sheikh Saoud Salem Abdulaziz Al-Sabah, đề nghị KIA cung cấp tài chính, tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực ưu tiên và dự án đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối quốc tế, cảng biển, cảng hàng không quy mô lớn, dự án năng lượng, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam… Trao đổi với Giám đốc Điều hành Tập đoàn Dầu khí quốc gia Kuwait (KPC) Shaikh Nawaf S. Al-Sabah, Thủ tướng mong muốn KPC tiếp tục cung cấp nguồn cung dầu thô ổn định với giá ưu đãi cho Việt Nam; đề nghị KPC quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn để Việt Nam sớm có những nhà máy quy mô lớn, vừa đảm bảo an ninh năng lượng, vừa đảm bảo những mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Giai đoạn hợp tác phát triển mới

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính có bài phát biểu chính sách tại Học viện Ngoại giao Kuwait. Trong đó, Thủ tướng đánh giá quan hệ Việt Nam - Kuwait đang đứng trước thời khắc chuyển mình mạnh mẽ, trở thành hình mẫu hợp tác tiêu biểu giữa Đông Nam Á và Vùng Vịnh; là cầu nối hữu nghị vững chắc giữa châu Á và Trung Đông. Tuy nhiên, quan hệ hợp tác kinh tế hai nước chưa tương xứng với tiềm năng, quan hệ chính trị - ngoại giao và còn chậm so với yêu cầu phát triển. Hai nước cần vượt qua những khó khăn, thách thức để cùng bước vào giai đoạn hợp tác phát triển mới với tâm thế mới, nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn. Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Thủ tướng đã có các cuộc hội kiến rất chân thành, tình cảm, cởi mở và sâu sắc với Quốc vương, Hoàng Thái tử và hội đàm rất thành công với Thủ tướng Kuwait; xác định quan hệ song phương toàn diện, bao trùm và đột phá hơn nữa trên các lĩnh vực.

Chúc quan hệ Đối tác Chiến lược và tình hữu nghị Việt Nam - Kuwait ngày càng phát triển tốt đẹp, Thủ tướng cho rằng trong quá trình đó Học viện Ngoại giao Kuwait có vai trò rất quan trọng và tin rằng Bản ghi nhớ giữa Học viện Ngoại giao của hai nước sẽ sớm cụ thể hóa thành những chương trình hợp tác từ năm 2026. Trong đó hợp tác chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả hơn nữa, đào tạo những thế hệ nhà ngoại giao xuất sắc góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Trưa cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Kuwait lên đường thăm chính thức Algeria theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Algeria Dân chủ Nhân dân Sifi Ghrieb.

TTXVN