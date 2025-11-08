Hiệp hội Du lịch Quảng Ngãi: Đại sứ kết nối du lịch và văn hóa địa phương

Ngày 8-11, tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, diễn ra Hội nghị hợp nhất Hiệp hội Du lịch Kon Tum và Hiệp hội Du lịch Quảng Ngãi.

Bà Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi phát biểu

Theo lãnh đạo Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi, trước khi hợp nhất, hai hiệp hội đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển du lịch địa phương, thông qua các hoạt động kết nối doanh nghiệp, quảng bá xúc tiến, tham gia hội chợ và diễn đàn du lịch, góp phần lan tỏa hình ảnh quê hương, con người và bản sắc văn hóa vùng miền.

Việc hợp nhất được đánh giá là bước đi chiến lược, thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp lực, nhằm tăng cường sức mạnh tổng hợp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp du lịch liên kết, hỗ trợ nhau trong quá trình phục hồi và phát triển. Sở mong muốn Hiệp hội Du lịch sau hợp nhất tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tăng cường gắn kết với cơ quan quản lý nhà nước, làm cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy du lịch địa phương phát triển bền vững.

Lãnh đạo 2 hiệp hội trao đổi về phương hướng hợp nhất

Phát biểu tại hội nghị, bà Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi, đề nghị hiệp hội sớm kiện toàn tổ chức, củng cố nhân sự, lựa chọn đội ngũ lãnh đạo có năng lực, tâm huyết và đại diện được tiếng nói chung của cộng đồng doanh nghiệp du lịch – dịch vụ. Hiệp hội cần xác định phương hướng hoạt động phù hợp với định hướng phát triển du lịch của tỉnh, trong đó tập trung phát huy các sản phẩm đặc trưng như du lịch biển đảo Lý Sơn, du lịch sinh thái rừng – suối Măng Đen, du lịch văn hóa – lịch sử, du lịch cộng đồng gắn với làng nghề, ẩm thực và trải nghiệm nông nghiệp.

Các đại biểu tham gia hội nghị

Hiệp hội cần quan tâm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho du khách, xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện và bền vững; đồng thời hỗ trợ người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, cùng hưởng lợi từ hoạt động du lịch. Mỗi hội viên, mỗi doanh nghiệp phải trở thành “đại sứ du lịch”, góp phần xây dựng thương hiệu và nâng tầm du lịch Quảng Ngãi ra khắp cả nước và thế giới.

Quang cảnh hội nghị

HỮU PHÚC