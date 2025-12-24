Vinh danh 44 khách sạn tiêu biểu không thuốc lá năm 2025

Chiều 24-12, tại Hà Nội, Báo Văn hóa phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và các đơn vị chức năng tổ chức lễ vinh danh “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ I năm 2025.

Tại sự kiện, ban tổ chức đã vinh danh, công nhận 44 khách sạn ở 16 tỉnh, thành phố đạt tiêu chí “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ I năm 2025, trong đó có 10 khách sạn 3 sao, 18 khách sạn 4 sao và 16 khách sạn 5 sao. Các khách sạn tiêu biểu này được nhận chứng nhận, biển công nhận khách sạn tiêu biểu không thuốc lá và được giới thiệu, quảng bá trên các kênh truyền thông phù hợp. Đây cũng là cơ hội để các cơ sở lưu trú khẳng định uy tín, năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ và trách nhiệm xã hội đối với sức khỏe cộng đồng.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa phát biểu tại chương trình

Theo ban tổ chức, việc xây dựng hệ thống xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” áp dụng cho các khách sạn từ 3 sao trở lên trên phạm vi toàn quốc nhằm khuyến khích và vinh danh những đơn vị tiên phong, đồng thời lan tỏa thông điệp nhân văn về bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hướng tới một môi trường du lịch xanh - sạch - văn minh.

Đại diện các khách sạn được vinh danh là cơ sở tiêu biểu không thuốc lá năm 2025

Bảng xếp hạng cũng được định hướng như một hoạt động nền tảng, cần duy trì thường niên; từng bước hoàn thiện bộ tiêu chí tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, mở rộng đối tượng phù hợp, tăng cường cơ chế theo dõi và đánh giá để bảo đảm tính bền vững của cam kết “không khói thuốc”. Về lâu dài, chương trình hướng tới hình thành phong trào khách sạn không khói thuốc lan tỏa sâu rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú và khẳng định thương hiệu du lịch Việt Nam xanh - sạch - đẹp, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trước đó vào tháng 10-2025, Báo Văn hóa đã chủ trì, phối hợp Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá và các đơn vị chức năng đã phát động chương trình bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ I năm 2025. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức một bảng xếp hạng quy mô toàn quốc dành riêng cho lĩnh vực khách sạn, nhằm tôn vinh các đơn vị tiên phong trong việc xây dựng môi trường dịch vụ không khói thuốc.

KHÁNH NGUYỄN