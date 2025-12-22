Phú Quốc được truyền thông Ấn Độ vinh danh là điểm đến mới nổi tiêu biểu nhất

Tại India’s Best Awards 2025, hệ thống giải thưởng du lịch thường niên do Travel + Leisure tổ chức và bình chọn bởi độc giả, Phú Quốc được vinh danh ở hạng mục “Best Emerging Destination” (tạm dịch: Điểm đến mới nổi tiêu biểu nhất). Danh hiệu này cho thấy sức hút và mức độ nhận diện thương hiệu ngày càng rõ nét của đảo Ngọc trên bản đồ du lịch thế giới, đặc biệt tại thị trường Ấn Độ.

Phú Quốc vừa được Travel + Leisure trao giải tại India’s Best Awards 2025, giải thưởng thường niên tôn vinh các điểm đến, thành phố và trải nghiệm du lịch nổi bật trong năm với người Ấn Độ - thị trường khách du lịch “đắt giá” với hơn tỷ dân. Trong khuôn khổ giải thưởng này, hạng mục Best Emerging Destination dành cho những điểm đến đang bước vào giai đoạn bứt phá, được đánh giá cao về trải nghiệm tổng thể, hạ tầng, khả năng tiếp cận và sức hút đối với du khách quốc tế. Đây cũng là lần đầu tiên một điểm đến của Việt Nam xuất hiện trong khuôn khổ giải thưởng danh giá này.

India’s Best Awards là một phần trong hệ thống giải thưởng toàn cầu uy tín của Travel + Leisure, bên cạnh các bảng xếp hạng danh giá như World’s Best Awards hay Luxury Awards Asia Pacific. Điểm chung của các giải thưởng này là được bình chọn dựa trên trải nghiệm thực tế của độc giả – nhóm du khách thường xuyên di chuyển, có tiêu chuẩn cao về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm điểm đến.

Những khoảnh khắc trải nghiệm hoạt động giải trí về đêm của du khách Ấn Độ tại Phú Quốc

Việc Phú Quốc được xướng tên tại giải thưởng này tiếp tục nối dài chuỗi vinh danh quốc tế mà đảo Ngọc đạt được trong thời gian gần đây, như Hòn đảo đẹp nhất châu Á, top 3 thế giới theo Condé Nast Traveler; top 4 điểm đến xu hướng toàn cầu năm 2026 do Expedia bình chọn; hay top các “điểm nóng du lịch năm 2026” của Business Traveller. Riêng tại thị trường Ấn Độ, Phú Quốc đang nổi lên như một điểm đến “phải đến ít nhất một lần trong đời”.

Trong bài viết đăng tải gần đây, Travel + Leisure nhận định du khách Ấn Độ đang có xu hướng rời bỏ những điểm đến quen thuộc như Thái Lan hay Bali để tìm kiếm các vùng biển và cảnh quan mới mẻ hơn tại Việt Nam. Giữa làn sóng dịch chuyển đó, Phú Quốc được mô tả như một “viên ngọc trai đang nở rộ”. “Hòn đảo này đang tạo ra làn sóng check-in mới tại Ấn Độ, khi hình ảnh bạn bè, đồng nghiệp thư giãn trên các bãi biển Phú Quốc xuất hiện ngày càng dày đặc trên mạng xã hội”, Travel + Leisure Ấn Độ nhận định.

Vẻ đẹp thiên nhiên hiếm có của Bãi Kem là điểm check-in hoàn hảo cho những bức ảnh du lịch ấn tượng. Ảnh: Fatel Balek

Dù hiện chưa có đường bay thẳng thường lệ kết nối trực tiếp từ Ấn Độ, Phú Quốc vẫn ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ của dòng khách từ thị trường tỷ dân này. Du khách Ấn Độ sẵn sàng bay nối chuyến qua Hà Nội, TPHCM hoặc Đà Nẵng để đến đảo Ngọc.

Riêng trong tháng 12-2025 và tháng 1-2026, Phú Quốc dự kiến đón khoảng 1.400 du khách Ấn Độ thông qua chuỗi 8 chuyến bay charter thẳng từ New Delhi, được tổ chức phối hợp bởi Vietravel và MakemyTrip – nền tảng du lịch trực tuyến lớn nhất Ấn Độ. Điều này cho thấy Phú Quốc đã lọt vào “mắt xanh” của thị trường Ấn và được kỳ vọng sớm bùng nổ các đường bay thẳng trong thời gian tới.

Du khách Ấn Độ rạng rỡ đặt chân đến Phú Quốc qua chuỗi chuyến bay charter

Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp thiên nhiên hiếm có, Phú Quốc còn chinh phục du khách Ấn Độ bằng những trải nghiệm độc bản. Đó là Thị trấn Hoàng Hôn mang cảm hứng Địa Trung Hải đẹp “không góc chết”; cáp treo 3 dây dài nhất thế giới ra đảo Hòn Thơm; Cầu Hôn với thiết kế “không chạm” độc đáo; cùng các show diễn đẳng cấp như Kiss of the Sea, Symphony of the Sea, đưa Phú Quốc trở thành hòn đảo duy nhất trên thế giới trình diễn tới hai màn bắn pháo hoa mỗi đêm, suốt 365 ngày trong năm. Bên cạnh đó, không khí sôi động tại các khu chợ đêm như VUI-Fest Bazaar hay Sunset Bazaar, với các hoạt động biểu diễn đường phố xuyên suốt ngày đêm, cũng là yếu tố đặc biệt thu hút du khách Ấn Độ.

Không chỉ thế, du khách Ấn Độ còn rất ưa chuộng không khí vui nhộn đến từ các khu chợ đêm của Thị trấn Hoàng Hôn

Show diễn Kiss of the Sea cùng pháo hoa kết màn hàng đêm chinh phục du khách Ấn Độ