Vietnam Airlines mở thêm loạt đường bay mới

Ngày 24-12, Vietnam Airlines chính thức khai trương chuyến bay thẳng đầu tiên kết nối TPHCM và Điện Biên. Trong tháng 12 này, hãng cũng đã mở thêm loạt đường bay trong nước và quốc tế.

Đường bay TPHCM – Điện Biên được Vietnam Airlines khai thác bằng máy bay Airbus A321 với tần suất hai chuyến mỗi tuần, thời gian bay khoảng 2 giờ 20 phút. Từ Điện Biên, hành khách có thể nối chuyến đến Hà Nội thông qua các chuyến bay đang được khai thác hàng ngày.

Hành khách làm thủ tục tại Cảng hàng không Điện Biên

Việc kết hợp các chuyến bay Điện Biên – Hà Nội với mạng đường bay trục Hà Nội – TPHCM, hiện có tần suất 30–32 chuyến mỗi ngày, tạo thuận lợi cho hành khách từ phía Nam trong việc di chuyển đến Điện Biên và tiếp cận các điểm du lịch trong khu vực.

Dịp này, du khách có thể hòa mình vào không khí lễ hội mùa xuân của đồng bào Thái, Mông, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm văn hóa bản địa. Cảnh sắc thiên nhiên tại hồ Pá Khoang, rừng Mường Phăng và các bản làng vùng cao cũng trở nên thơ mộng hơn nhờ mây núi và thời tiết se lạnh, tạo nên hành trình khám phá Tây Bắc hấp dẫn nhất trong năm.

Các vị khách được tặng hoa khi xuống sân bay Điện Biên trưa 24-12

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết, việc khai trương đường bay thẳng TPHCM - Điện Biên là một bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng bay nội địa của Vietnam Airlines, tạo điều kiện để du khách tiếp cận vùng đất giàu giá trị lịch sử, văn hóa của Điện Biên, thúc đẩy tăng trưởng du lịch và kinh tế địa phương.

Ở đường bay quốc tế, Vietnam Airlines đưa vào khai thác đường bay thẳng Hà Nội – Cebu từ đầu tháng 12, mở thêm một điểm đến tại Philippines và tăng cường kết nối giữa Việt Nam với khu vực Đông Nam Á. Tuyến bay mới giúp hành khách rút ngắn hành trình đến trung tâm du lịch biển nổi tiếng của Philippines, đồng thời góp phần thúc đẩy trao đổi du lịch, thương mại và giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Những vị khách đầu tiên trên chuyến bay thẳng TPHCM – Copenhagen (Đan Mạch) ngày 15-12

Bên cạnh đó, mới đây hãng tiếp tục mở rộng mạng bay châu Âu với đường bay thẳng TPHCM – Copenhagen (Đan Mạch). Đây là tuyến bay đầu tiên kết nối trực tiếp Việt Nam với Bắc Âu, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho thị trường du lịch và hàng không ở cả hai chiều, phục vụ nhu cầu thăm thân, du lịch dài ngày và hợp tác kinh tế giữa doanh nghiệp hai khu vực.

THI HỒNG