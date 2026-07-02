Từ 7 giờ đến 22 giờ trong hai ngày 1 và 2-7 (giờ địa phương), hình ảnh TPHCM được trình chiếu trên các màn hình điện tử cỡ lớn tại khu vực trung tâm thủ đô Seoul (Hàn Quốc).

Đây là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026). Hoạt động được triển khai thông qua sự hợp tác giữa TPHCM với các địa phương quốc tế có quan hệ kết nghĩa và cũng nằm trong kế hoạch thông tin đối ngoại được triển khai đến năm 2030.

Việc quảng bá về TPHCM 50 năm trên các màn hình điện tử tại trung tâm Seoul là một hoạt động đối ngoại ý nghĩa, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng

Theo ghi nhận tại Seoul, việc quảng bá trên các màn hình điện tử tại trung tâm thủ đô, trong đó có quận Gangnam và khu phố đi bộ Myeongdong - những địa điểm thu hút đông đảo du khách quốc tế và người dân Hàn Quốc, là một hoạt động đối ngoại ý nghĩa. Hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh năng động, hiện đại, hội nhập và giàu bản sắc văn hóa của Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng đến bạn bè Hàn Quốc và quốc tế, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa TPHCM với các địa phương của Hàn Quốc.

Hình ảnh kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác được trình chiếu tại trung tâm Seoul

Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác kinh tế, đầu tư và du lịch hàng đầu của TPHCM nói riêng và của Việt Nam nói chung. Trong nhiều năm qua, TPHCM đã thiết lập quan hệ hợp tác, kết nghĩa với nhiều địa phương của Hàn Quốc, trong đó có thủ đô Seoul, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Hình ảnh kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác được trình chiếu tại trung tâm Seoul

Hoạt động trình chiếu hình ảnh quảng bá ra nước ngoài lần này, trong đó có Hàn Quốc, tiếp tục khẳng định hiệu quả của công tác thông tin đối ngoại và mạng lưới địa phương hợp tác quốc tế của TPHCM.

Theo TTXVN