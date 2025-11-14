Xã hội

Hỗ trợ 700 tỷ đồng cho 4 địa phương khắc phục thiệt hại bão lũ

SGGPO

Ngày 14-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho TP Huế, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai.

Cụ thể, hỗ trợ 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương để có thêm nguồn tập trung hỗ trợ chỗ ở cho nhân dân (xây dựng lại nhà bị sập đổ, sửa chữa nhà tốc mái...), bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách, khôi phục công trình hạ tầng thiết yếu (giáo dục, y tế, giao thông, thủy lợi...). Trong đó, TP Huế: 100 tỷ đồng; tỉnh Quảng Ngãi: 100 tỷ đồng; tỉnh Gia Lai: 300 tỷ đồng và tỉnh Đắk Lắk: 200 tỷ đồng.

Thủ tướng yêu cầu trước 31-1-2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn.

LÂM NGUYÊN

