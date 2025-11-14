Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về việc tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau bão lũ tại khu vực miền Trung.

Thủ tướng yêu cầu trước 31-1-2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn

Công điện nêu, cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua, các địa phương từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk đã liên tiếp bị thiên tai, bão, lũ, đặc biệt là đợt mưa lũ lịch sử kéo dài tại Huế và Đà Nẵng sau bão số 12 và bão số 13 với sức gió mạnh "lũ chồng lũ, bão chồng bão" đã gây thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa, trường học, cơ sở hạ tầng thiết yếu, sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng rất lớn đến sinh kế, thu nhập, đời sống của nhân dân.

Theo thống kê sơ bộ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiên tai khu vực từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk làm 90 người chết, mất tích; 273 người bị thương; 1.900 nhà bị sập, đổ, trôi, 227.847 nhà bị hư hỏng, tốc mái… Tổng thiệt hại ước tính gần 28.000 tỷ đồng.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm chỗ ở tạm cho người dân, khẩn trương hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà bị tốc mái, hư hại, hoàn thành trước ngày 20-11; xây dựng mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn, hư hỏng nặng, hoàn thành trước ngày 31-1-2026, trong đó có xây dựng khu mới tái định cư cho các hộ gia đình ở xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp (hỗ trợ vật tư, cây giống, con giống, thuốc thú y để khôi phục sản xuất); khắc phục thiệt hại các công trình thủy lợi… hoàn thành trước ngày 30-11.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương khôi phục các cơ sở giáo dục, y tế, không để người dân thiếu nơi khám, chữa bệnh, học sinh, sinh viên thiếu trường, lớp học; hoàn thành trước ngày 20-11.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai các chính sách tín dụng (giãn nợ, hoãn nợ, miễn, giảm lãi suất ngân hàng) đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai theo quy định của pháp luật để khôi phục sản xuất, kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp.

PHAN THẢO