Ông Lý Hoài Văn làm Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Bản Việt (BVBank)

Trưa 25-9, Ngân hàng Bản Việt (BVBank) đã công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự lãnh đạo cấp cao Ban điều hành. Theo đó, Ông Lý Hoài Văn sẽ đảm nhận chức danh Quyền Tổng Giám đốc từ ngày 1-10-2025.

Ông Ngô Quang Trung hiện đang đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) BVBank sẽ vẫn tiếp tục đồng hành cùng ngân hàng trong các hoạt động của HĐQT trong thời gian tới.

HĐQT BVBank cho biết, việc thay đổi nhân sự lãnh đạo cấp cao Ban điều hành hướng đến mục tiêu tiếp tục củng cố bộ máy quản trị, điều hành của BVBank và đảm bảo tính ổn định, vững vàng của đội ngũ ban lãnh đạo. Từ đó tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, hiệu quả và đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của một ngân hàng bán lẻ hiện đại.

Ông Lý Hoài Văn là một lãnh đạo cấp cao với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ông Lý Hoài Văn là cử nhân Đại học Kinh tế TPHCM và tốt nghiệp Thạc sĩ kinh tế ngân hàng và tài chính tại Trung tâm Pháp Việt về đào tạo quản lý (CFVG). Từ tháng 3-2025, ông Lý Hoài Văn đã tham gia BVBank với tư cách là thành viên Ủy Ban chiến lược.

NHUNG NGUYỄN

