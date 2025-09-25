Nâng quy mô chương trình tín dụng dành cho nông, lâm, thủy sản lên 185.000 tỷ đồng

Sáng 25-9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông tin, cơ quan này đã ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai chương trình tín dụng ưu tiên cho lĩnh vực nông, lâm, thủy sản.

Theo đó, nhằm đẩy mạnh triển khai chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; trên cơ sở văn bản đăng ký tham gia của các ngân hàng thương mại, ngày 23-9-2025, NHNN đã có văn bản số 8333/NHNN-TD chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục triển khai cho vay đến khi doanh số đạt 185.000 tỷ đồng.

Chương trình triển khai cho đến khi doanh số cho vay đạt 185.000 tỷ đồng (theo mức đăng ký của các TCTD). Các nội dung liên quan khác, các TCTD thực hiện theo chỉ đạo tại công văn số 5631/NHNN-TD ngày 14-7-2023 và công văn số 2756/NHNN-TD ngày 15-4-2025 của NHNN.

Danh sách các ngân hàng tham gia chương trình gồm có Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank… Các đơn vị này có trách nhiệm thống kê kết quả triển khai và đảm bảo tuân thủ đúng đối tượng, lãi suất theo cam kết. NHNN cũng khuyến khích các ngân hàng khác tham gia chương trình để mở rộng nguồn vốn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp.

Đối tượng vay vốn là khách hàng có dự án/phương án phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông, lâm, thủy sản với lãi suất bằng đồng Việt Nam thấp hơn tối thiểu 1-2%/năm so với mức bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay.

LƯU THỦY