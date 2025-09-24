Dư nợ tín dụng bất động sản 7 tháng vượt 4,1 triệu tỷ đồng

Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 31-7-2025, dư nợ tín dụng bất động sản đạt hơn 4,1 triệu tỷ đồng, tăng 17% so với cuối năm 2024 và chiếm 23,68% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Trong đó, dư nợ cho kinh doanh bất động sản đạt 1,79 triệu tỷ đồng (tăng 23,87%), dư nợ cho tiêu dùng gắn với bất động sản đạt 2,28 triệu tỷ đồng (tăng 12,4%).

Tỷ lệ nợ xấu vẫn trong giới hạn kiểm soát, ở mức 2,43%. Riêng các chương trình tín dụng nhà ở theo chỉ đạo của Chính phủ đạt 30.000 tỷ đồng, trong đó chương trình hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02 đã giải ngân gần 29.700 tỷ đồng; chương trình nhà ở xã hội theo Nghị quyết 100 đạt 19.226 tỷ đồng. Hiện đã có 26/34 địa phương công bố danh mục khoảng 108 dự án tham gia, với tổng cam kết tín dụng của ngân hàng đạt 8.600 tỷ đồng; doanh số cho vay 4.578 tỷ đồng, gồm 3.858 tỷ đồng cho chủ đầu tư và 720 tỷ đồng cho người mua nhà.

Báo cáo tài chính của 13 ngân hàng thương mại niêm yết cho thấy, đến ngày 30-6, tổng dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản tăng 19,3% so với cuối năm 2024. Đáng chú ý, 11/13 ngân hàng ghi nhận dư nợ cho vay bất động sản tăng trưởng hai con số, trong đó nhiều ngân hàng như VIB, MB, TPBank, PGBank, Saigonbank đều tăng trên 30%.

NHUNG NGUYỄN