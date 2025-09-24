Kinh tế

Dư nợ tín dụng bất động sản 7 tháng vượt 4,1 triệu tỷ đồng

SGGP

Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 31-7-2025, dư nợ tín dụng bất động sản đạt hơn 4,1 triệu tỷ đồng, tăng 17% so với cuối năm 2024 và chiếm 23,68% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Trong đó, dư nợ cho kinh doanh bất động sản đạt 1,79 triệu tỷ đồng (tăng 23,87%), dư nợ cho tiêu dùng gắn với bất động sản đạt 2,28 triệu tỷ đồng (tăng 12,4%).

Tỷ lệ nợ xấu vẫn trong giới hạn kiểm soát, ở mức 2,43%. Riêng các chương trình tín dụng nhà ở theo chỉ đạo của Chính phủ đạt 30.000 tỷ đồng, trong đó chương trình hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02 đã giải ngân gần 29.700 tỷ đồng; chương trình nhà ở xã hội theo Nghị quyết 100 đạt 19.226 tỷ đồng. Hiện đã có 26/34 địa phương công bố danh mục khoảng 108 dự án tham gia, với tổng cam kết tín dụng của ngân hàng đạt 8.600 tỷ đồng; doanh số cho vay 4.578 tỷ đồng, gồm 3.858 tỷ đồng cho chủ đầu tư và 720 tỷ đồng cho người mua nhà.

Báo cáo tài chính của 13 ngân hàng thương mại niêm yết cho thấy, đến ngày 30-6, tổng dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản tăng 19,3% so với cuối năm 2024. Đáng chú ý, 11/13 ngân hàng ghi nhận dư nợ cho vay bất động sản tăng trưởng hai con số, trong đó nhiều ngân hàng như VIB, MB, TPBank, PGBank, Saigonbank đều tăng trên 30%.

NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Nghị quyết 100 Nghị quyết 02 Dư nợ cho vay Tỷ đồng Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Saigonbank TPBank Nhà ở xã hội Nợ xấu Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn