Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 tăng 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước ngày 23-9 tiếp tục tăng mạnh. Vào lúc 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji cùng tăng 1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm trước, giao dịch ở mức 132-132,6 triệu đồng/lượng mua vào và 134,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng được Công ty SJC tăng 1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 128,3 triệu đồng/lượng mua vào và 131 triệu đồng/lượng bán ra. Các doanh nghiệp khác giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 128,4-128,8 triệu đồng/lượng mua vào và 131,4-131,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 16 giờ ngày 23-9 (giờ Việt Nam) lập đỉnh mới, lên 3.774USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 120,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 14,3 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 11,1-11,5 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN

